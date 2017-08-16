Sınav hatası ile ilgili soruşturma başlatıldı

İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ÖSYM'nin üniversite yerleştirmelerindeki hatasına ilişkin, "Bununla ilgili kendi idari işlemlerinde soruşturmalarını başlattı. Bu soruşturma neticesi ortaya çıktığında biz de kamuoyuna bunun neden kaynaklandığını tek tek açıklayacağız." dedi.

Bakan Yılmaz, Sabancı Öğretmenevi'nde düzenlediği basın toplantısında eğitim gündemine ilişkin açıklamalarının ardından, gazetecilerin sorularını cevapladı.

ÖSYM'nin, üniversite yerleştirmelerinde yaptığı hataya ilişkin değerlendirme yapması istenen Yılmaz, "Bir hata, hatanın hiçbir zaman iyisi olmaz. Birinci husus o. Keşke olmasaydı. İkinci husus, hatadan dolayı özür diledi. Özür dilemek, değerler eğitiminin bir parçasıdır. Özür dilemek, o kadar kötü bir şey değildir, onu da söyleyeyim." dedi.

Yılmaz, "Yapılmaması uygundur. Ancak bir itiraz olduğunda varsa bir hata, düzeltilmesi lazım. Yapılan bir hatadır. Hatadan dolayı özür dilenmiştir. Bir daha olmaması esastır. " dedi.

Mevlana'nın "Yüzde ısrar etme, doksan da olur. İnsan dediğinde noksan da olur." sözlerini hatırlatan Yılmaz, "(Kadrolarımızın büyük kısmını bu dönemde değiştirdik) deniyor. Değişiklikten dolayı birçok kimse ilk defa görevde yer alanlar oldu. Bundan sonra olmayacağı söyleniyor. Biz de ümit ediyoruz ki olmasın. Ancak bununla ilgili kendi idari işlemlerinde soruşturmalarını başlattı. Bu soruşturma neticesi ortaya çıktığında biz de kamuoyuna bunun neden kaynaklandığını tek tek açıklayacağız." diye konuştu.

Sınavlarda "15 dakika" kuralı için yeni öneri getirildi

ÖSYM'nin 15 dakika kuralına ilişkin bir soru üzerine Yılmaz, "Orada da şunu söyledik. Bundan sonra şöyle yapacak; 10.00'da öğrenciyi çağıracak, sınav 10.15'te başlayacak. Dolayısıyla kendisinin de söylediği olacak. Dolayısıyla ona katılırım, sınav saati 10.00 olup da 09.45'te gelme sıkıntı olur ancak sınav saati 10.00 deyip de 10.15'te başlatırsa orada bir sıkıntı olmaz." dedi.

"10.00'daki sınavların 10.15'de başlatılıp başlatılmayacağı" yönündeki açıklamalarına ilişkin ayrıntı vermesi istenen Yılmaz, "Bundan sonra yaparız, dedi. Uygulamasını takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

ÖSYM'nin 15 dakika kuralınına ilişkin öğrencilerin sınav giriş belgesi almadan önce "gördüm, okudum" butonunu işaretlemesinin istendiğini hatırlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Görmedim, duymadım yok. Ancak 10.00'da başlayacak sınav için 09.45 kuralı bilinmesine rağmen bedenin kendi dışında bir kodlaması var. O kodlamaya uyuyor gibi. Dolayısıyla geç kalması toplum vicdanını yaraladığı konusunda herkes mutabakatta. Sınav başladıktan sonra, öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için sınava girilmesi istenmiyor. Ne olacak? Sınavı 10.00’da söylediyseniz 10.15’de başlatın, yine aynı şey olur. 10.00'da herkes gelmiş olur, 10.15'te de sınavı başlatırsanız sınavın arasında hiç kimse gelmemiş olur. 'Bunu dikkate alacağız.' dedi. Uygulamasını biz de takip edeceğiz."

Muhabir: Selma Kasap, Hatice Şenses Kurukız