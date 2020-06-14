Sınav öncesi son uyarılar

LGS’ye bir hafta, YKS’ye iki hafta kaldı. Peki son düzlükte adaylar ne yapmalı? Son güne kadar ders çalışılır mı? Etraftan gelen her tavsiyeye uyulur mu? Uykusuzluk sınav başarısını düşürür mü? Uzmanlar son hafta tüyolarını anlattı.

Eğitimin gündeminin masaya yatırıldığı “Yolun Başındayken” programında Dr. Görkem İldaş, eğitim uzmanlarıyla LGS VE YKS sınavlarına sayılı gün kala yapılması gerekenleri konuştu. Eğitim Uzmanı Hasan Atasoy, Marmara Koleji Rehberlik Koordinatörü Nevin Çiftel ve Doğru Cevap Eğitim Kurumları Ceo’su Hami Koç aday öğrencilere hem tüyo verdi hem de yeni eğitim yılına dair öngörülerini paylaştı.

LGS sınavı için 1 milyon 800 bin aday 20 Haziran Cumartesi günü sınava girecek, 2,5 milyon adayın yarışacağı YKS ise 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak. Adayların sınav öncesi akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel olarak son hazırlıklarını tamamlamaları gerektiğini söyleyen Marmara Koleji Rehberlik Koordinatörü Nevin Çiftel, adayların son ana kadar ders çalışmalarına hiçbir engel olmadığını söyledi. Çiftel, “Boş kalmak duygusal yorgunluğa neden olabilir, akademik hazırlık kesinlikle durdurulmamalı” dedi. Yeni bir konu öğrenmek yerine ise sınav antrenmanları yapmanın daha doğru olacağını da söyleyen Çiftel, “Deneme sınavlarını gerçek sınavın simülasyonu şeklinde yapmalılar. Gerçek saatte başlamalı, verilen sürede bitmeli.” dedi. Çiftel, sınavla ilgili diğer önerilerini şöyle sıraladı:

Sadece akademik hazırlık değil, taktik hazırlık da önemli. Her öğrencinin başarılı olduğu test, hızlı olduğu alan farklıdır. Dolayısıyla her öğrencinin kendi tarzını bulması şart. Taktiklerini, sürelerini son hafta gözden geçirsinler. Sınav sırasında da taktik değiştirmesinler.

Sınavda bir soruya takılırsanız, soruyla inatlaşmayın. Bir soruya takılmak üç soruya mal olabilir.

Kodlama hatalarından dolayı bekledikleri sonuçları alamayan çok öğrenci oluyor. Denmeme sınavlarında mutlaka kodlama yapılarak kendilerini sınasınlar.

Kimin ne söylediğinden ziyade, sizin ne hissettiğiniz çok önemli. Herkes iyi niyetli bir şeyler söyler ama siz duymayın.

Son hafta sakatlanmanıza neden olacak ağır aktivitelerden kaçının. Kahvaltı alışkanlığınız yoksa mutlaka edinin. Sınav günü alışmadığınız o kahvaltıyı etmek midenizi rahat edebilir.

Sınavdan önceki gece uyuyamadınız diye kaygılanmayın. Bir gece uykusuz kaldınız diye sınavınız kötü geçmez.

Doğru Cevap Eğitim Kurumları Ceo’su Hami Koç da LGS adaylarına seslendi. Koç, “Sınav gününe kadar ellerinden geldiği kadar hazırlanmaya çalışsınlar. Hayat sınav endeksli değildir. Sınavı atlattıklarında hayatlarının daha mutlu bir şekilde devam ettiklerini göreceklerdir.” dedi.

Yeni eğitim – öğretim yılı hazırlıklarını da anlatan Koç, 15 Ağustos itibariyle okulların uzaktan eğitim süreci nedeniyle telafi eğitimi için açılacağını, ancak telafilerin yıl boyu devam edeceğini söyledi. Okulların hijyenik tedbirler konusunda da çok hassas olduğunu anlatan Koç, “Velilerimiz, öğrencilerimiz temizlik ve eğitim açısından kaygılanmasınlar. Önlemler en üst düzeyde alınıyor, akademik hazırlıklarımız yoğun bir şekilde sürüyor” dedi.

Uzaktan eğitim süreciyle birlikte zorunlu yaşanan dijitalleşme sürecinin artık kalıcı olacağını da dile getiren Koç, yeni müfredatta en az 10’luk bir payın online eğitimler olacağını söyledi. Öğretmenlerin de bu süreçte çok iyi bir sınav verdiğini anlatan Koç, bundan sonrası için de hizmet içi eğitimlerle öğretmenlerin destekleneceğini ifade etti.

TERCİHLERE KORONA ETKİSİ

Eğitim Uzmanı Hasan Atasoy ise, korona krizi etkisi nedeniyle, adayların bu yıl yerleşmeye çok daha kararlı olduklarını, özellikle lise son sınıfta okuyan adaylar ve geçtiğimiz yıl yerleşmemiş adayların, bu yıla özel yapılan değişikliklerden faydalanmak için bir bölüme kayıt olmaya çalışacağını söyledi. Atasoy, özellikle lise son adaylarının bir sonraki seneki sınava hazırlanma davranışlarının azalacağını tahmin ettiklerini ifade etti. Üniversite adaylarının sağlıkla ilgili bölümlere olan taleplerinin azalacağını düşündüğünü de anlatan Atasoy, adayların mühendislik, hukuk gibi diplomayla bireysel iş yapabilecekleri programları tercih edeceklerini belirtti. Atasoy, ekonomik kriz beklentisi nedeniyle dolayı ise adayların öncelikle devlet üniversitelerinin lisans programlarını, daha sonra devlet üniversiteleri ön lisans programlarını ve sonrada vakıf üniversitesi lisans programlarını tercih edeceklerini beklediğini sözlerine ekledi.