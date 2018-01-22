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“Şirketler 2018'de yüzde 8 ila 9 arasında ücret artırımı planlıyor“

- PERYÖN tarafından gerçekleştirilen 2018 Ücret Artışı Araştırması'na göre, şirketler bu yıl yüzde 8 ila 9 arasında ücret artırımı planlıyor - Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 90'ı bu yıl bir kez ücret artırımı yapacağını bildirdi

“Şirketler 2018'de yüzde 8 ila 9 arasında ücret artırımı planlıyor“

İSTANBUL (AA) - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından gerçekleştirilen 2018 Ücret Artışı Araştırması'na göre, şirketler bu yıl yüzde 8 ila 9 arasında ücret artırımı planlıyor.
Dernek tarafından yapılan açıklamaya göre, PERYÖN'ün düzenlediği, Korn Ferry Hay Group Türkiye'nin sonuçlarını yorumladığı 2018 Ücret Artışı Araştırması tamamlandı.
Yirmiden fazla sektörün temsil edildiği araştırmaya, ağırlıklı olarak otomotiv, üretim, kimya, hizmet, ilaç ve perakende sektörlerindeki yerli ve yabancı şirketler katıldı.
Bu yıla ilişkin ücret artışı ve yan hak uygulamalarına ışık tutan araştırmaya göre, şirketlerin yüzde 90'ı bu yıl bir kez ücret artırımı yapmayı planlıyor. Şirketlerin yüzde 72,6'sı ücret artırımını yılın ilk çeyreğinde gerçekleştireceğini öngörüyor.
Şirketlerin ücret artırımı için öngördüğü oran 2017'de yüzde 11,2 iken, bu yıl düşüşe geçerek yüzde 8 ila 9 arasında bulunuyor.
Pozisyonlara göre bakıldığında, 2018'de genel müdürler için öngörülen ortalama ücret artırım oranı yüzde 8,7 düzeyinde bulunuyor. Bu oranın, "müdür ve şefler" için yüzde 8,8, "uzman, memur ve asistanlar" için yüzde 8,9, "mavi yaka çalışanlar" için ise yüzde 8,5 olacağı tahmin ediliyor.
Araştırmaya göre, katılımcı şirketlerin yüzde 45'i çalışanlarına sunduğu ikramiye ve prim konusunda bir değişikliğe gitmeyecek. Şirketlerin yüzde 35'i ise ikramiye ve primlerde artış yapabileceğini bildirdi.
Geçen iki yılda ankete katılan şirketlerin yarıdan fazlası çalışanlarına yan hak olarak şirket aracı sunduğunu belirtirken, 2018'de en fazla tercih edilen yan hak yüzde 75 ile sağlık sigortası oldu.
Sağlık sigortasını kısa dönemli teşvik ve performans primi, hayat sigortası, bireysel emeklilik, esnek yan haklar, uzun süreli teşvik primi ve hisse senedi takip ediyor.

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