Beytüşşebap ilçesinin Kato Dağı bölgesinde yol yapımında görevli işçilerin bulunduğu iş makinesinin geçişi sırasında PKK'lılar tarafından önceden tuzaklanan patlayıcı infilak etti.Saldırıda bir işçi olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan 2 işçi askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güvenlik güçleri, bölgede operasyon başlattı.
Şırnak'ta tuzaklanan patlayıcı infilak etti: 1 ölü, 2 yaralı
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde PKK'lılarca önceden tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.
15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:27
Beytüşşebap ilçesinin Kato Dağı bölgesinde yol yapımında görevli işçilerin bulunduğu iş makinesinin geçişi sırasında PKK'lılar tarafından önceden tuzaklanan patlayıcı infilak etti.Saldırıda bir işçi olay yerinde yaşamını yitirdi.