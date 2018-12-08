Şişecam 1 milyon ton cam atığa yeniden hayat verdi

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu, 2011 yılında hayata geçirdiği Türkiye’nin en kapsamlı sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerinden biri olan “Cam Yeniden Cam” ile 1 milyon ton cam atığına yeniden hayat verdi.

Şişecam Topluluğu'ndan yapılan açıklamaya göre, dünyanın cam ev eşyasında en büyük üçüncü, cam ambalaj ve düzcamda en büyük beşinci üreticisi konumundaki Şişecam Topluluğu, camın en sürdürülebilir ambalaj malzemesi olmasından hareketle 2011 yılında Türkiye’nin en kapsamlı sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerinden biri olan “Cam Yeniden Cam” projesini hayata geçirdi.

Topluluk bu proje kapsamında, 2011 yılından bu yana 1 milyon ton cam atığını geri dönüşüme kazandırarak, yeniden hayat verdi. 7 yıllık süreçte 1 milyon ton camın, bir başka deyişle 6 milyar adet cam şişenin çöpe gitmesinin önüne geçen Cam Yeniden Cam projesi kapsamında bugüne kadar 20 binin üzerinde cam kumbarasını belediyelerin kullanımına sunuldu. 250 binin üzerinde ilköğretim öğrencisine farkındalık eğitimi verildi.

İçine konulan ürünle hiçbir etkileşime girmeyen ve bu özelliğiyle en sağlıklı ambalaj malzemesi olan cam, geri dönüşüm özelliğiyle sadece çevreye katkı sunmuyor, yakıt ve enerji tasarrufu da sağlıyor. Sürdürülebilirlik kavramının giderek önem kazandığı bugünlerde, cam ambalaj sahip olduğu tüm bu özellikleri ile “en sürdürülebilir ambalaj malzemesi” olarak tanımlanıyor.

Cam üretiminde yüzde 10 oranında cam kırığının girdi olarak kullanılması, ham maddenin yüzde 12, enerjinin yüzde 2,5 ve karbon emisyonlarının ise yüzde 5 oranında azaltılmasını sağlıyor.

Hiçbir kalite kaybına uğramadan yüzde 100 geri dönüştürülebilen bir ambalaj malzeme olan cam ile 1 adet cam şişe üretmek için girdi olarak 1 adet cam şişe atığı kullanmak yeterli oluyor. 1 adet cam şişeyi geri dönüştürerek bir bilgisayarı 25 dakika, bir televizyonu 20 dakika çalıştırmaya yetecek kadar da elektrik tasarrufu sağlanabiliyor.

Geri dönüşüm toplumuna geçiş hedefinden yola çıkan Cam Yeniden Cam projesinin 2011 yılından bu yana yapılan çalışmalar kapsamında çevreye katkıları ise şöyle gerçekleşti:

"Cam Yeniden Cam projesi çalışmalarıyla 33 milyon ağacın bir yılda temizlediği havaya eşdeğer karbondioksit salınımı önlendi. 44 bin 747 konutun bir yıllık ısınma ve sıcak su ihtiyacını karşılayacak seviyede enerji tasarrufu sağlandı. Ham madde kullanımında 10 metre genişliğinde, 112 kilometre uzunluğunda bir kumsal oluşturacak miktarda kumdan tasarruf edildi."