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Şişecam ‘Dünya Sürdürülebilirlik Ligi’ne girdi

Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve kimyasallar ana iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu, insana ve çevreye duyarlılık anlayışıyla yürüttüğü faaliyetleri sonucunda ‘Dünya Sürdürülebilirlik Ligi’ne girdi. Toplam 31 ülkede 35 sektörden 855 şirketin değerlendirildiği “Viego Eiris Sürdürülebilirlik Endeksi 2018” kapsamında, Şişecam sergilediği performansla “Yükselen Piyasalarda En İyi Performans Gösterenler” listesine dahil olma başarısını gösterdi.

Şişecam ‘Dünya Sürdürülebilirlik Ligi’ne girdi
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Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu, insana ve çevreye duyarlılık anlayışıyla yürüttüğü faaliyetleri sonucunda ‘Dünya Sürdürülebilirlik Ligi’ne girdi. Şişecam sergilediği başarılı performansla 31 ülkede 35 sektörden 855 şirketin değerlendirildiği “Viego Eiris Sürdürülebilirlik Endeksi 2018” kapsamında gerçekleştirilen ve dünyada 100 şirketten oluşan “Best Emerging Markets Performers” (Yükselen Piyasalarda En İyi Performans Gösterenler) listesine dahil oldu. 

Sürdürülebilirlik ilkelerini iç süreçleriyle entegre eden, bireye ve çevreye duyarlı yaklaşımla sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlayan Şişecam Topluluğu, kuruluşundan bugüne etik değerleri, şeffaflığı, hesap verebilir ve açık yönetim tarzının yanı sıra tüm paydaşlarına sorumlu yaklaşımıyla öne çıkıyor.

Çevre, sosyal ve yönetişim alanlarında yatırımcılar, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarına araştırma ve derecelendirme hizmeti sunan uluslararası bir kurum olan Viego Eiris, Sürdürülebilirlik Endeksi’ni oluştururken ekonomideki risk ve fırsatları analiz ederek, şirketlerin performansını altı ana başlık altında, 38 konuya göre değerlendiriyor. Her altı ayda bir tekrarlanan araştırmada, çevre, insan hakları, insan kaynakları, toplumun sosyal ve ekonomik durumu, iş yapış şekli, kurumsal yönetişim kategorileri baz alınıyor. Şirketler, faaliyet gösterdikleri sektörde insan hakları, iyi istihdam uygulamaları, çevre koruma, kurumsal yönetim, iş etiği ile sosyal ve ekonomik gelişim konularında yaptıkları çalışmalar doğrultusunda değerlendiriliyor.


Şişecam Topluluğu Hakkında

Türkiye’nin en köklü kuruluşları arasında yer alan Şişecam Topluluğu düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncudur. “Düzcam”, “Cam Ev Eşyası”, “Cam Ambalaj” ve “Kimyasallar” olmak üzere dört ana iş grubunda faaliyet gösteren Topluluk, Türkiye’nin yanı sıra Almanya, İtalya, Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Macaristan, Bosna Hersek, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Ukrayna, Mısır ve Hindistan’da üretim yapmaktadır.
Bugün dünyanın cam ev eşyasında üçüncü, cam ambalaj ve düzcamda beşinci büyük üreticisi konumundaki Şişecam Topluluğu, dünyanın en büyük 10 soda üreticisinden biri olmasının yanı sıra krom kimyasallarında dünya lideridir.  Şişecam, 80 yılı aşkın deneyimi, 22 bine yakın çalışanı, 13 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla uluslararası ölçekte bir Topluluk olarak ana faaliyet alanlarında dünyanın en büyük üç üreticisinden biri olma hedefiyle yoluna devam etmektedir. 
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