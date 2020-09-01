Şişli Belediyesi'ne Avrupa'dan anlamlı ödül

Şişli Belediyesi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından 1955 yılından bu yana üye devletlerin başarılı olan yerel yönetimlerine verilen Avrupa Konseyi Şeref Bayrağı Ödülü’nün sahibi oldu.

Toplumcu belediyecilik anlayışı doğrultusunda verdiği hizmetler, ulusal ve uluslararası alanlardaki dayanışma girişimleriyle Şeref Bayrağı’nı almaya hak kazanan Şişli Belediyesi ödülünü 1 Eylül Salı günü düzenlenen tören ile teslim aldı.

CHP Milletvekilleri, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyeleri, Başkonsoloslar ve uluslararası temsilcilerin katıldığı görkemli törende Avrupa Konsey Parlamenteri ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke “Şeref Bayrağı”nı Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’e takdim etti. Bayrak, konuklar eşliğinde Şişli Belediyesi Başkanlık Binası önünde göndere çekildi.

“Kardeş belediyelerimiz ile dostane ilişkiler kurduk”

Törende konuşma yapan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, şunları söyledi:

“Bugün, şahsım, Belediyemiz, tüm Şişlili komşularım ve ülkem adına gurur duyduğumuz önemli bir ödül için bir aradayız.Ne mutlu ki, bu projelerin sağladığı toplumsal faydaların yansımaları Avrupa’dan da hissedildi ve bize bu ödülü getirdi.Avrupa Konseyi’ne üye 47 devletten yerel yönetimlerin sundukları hizmet ve uluslararası alanlarda yaptıkları çalışmaların değerlendirilmesi sonucundaAvrupa Konseyi Şeref Bayrağı Ödülü Belediyemize verildi.Görev başına geldiğimiz günden itibaren önceliğimiz komşularımızın hayatlarına dokunacak projeler geliştirmek oldu. İşte bu ödülü belediyemize kazandıran da temel ilkemiz; Toplumcu Belediyecilik anlayışımız ve her şeyden önce insan odaklı yaklaşımımızdır.21. yüzyılın belediyecilik gereklerini yerine getirmek, yerelde ise komşularımıza en iyi hizmeti sunmak için yol haritamızı ve atacağımız yeni adımları küresel ölçekte inceledik.Öncelikle, Avrupa ülkelerinden kardeş belediyelerimiz ile dostane ilişkiler kurduk ve belediyelerimiz arasında işbirlikleri kurguladık.Uluslararası kuruluşlarla ve ilçemizde yer alan başkonsolosluklarla çeşitli alanlarda birçok proje hayata geçirdik.Hollanda, Amsterdam Belediyesi ile dezavantajlı gruplar için deneyim aktarımı ve saha ziyaretleri gerçekleştirdik.Finlandiya, Tampere Belediyesi ile dünyaca ünlü eğitim modeli üzerine uzmanlık paylaşımı yaptık.Sadece Avrupa ülkeleriyle kalmayıp rotamızı Asya’ya da çevirdik. Güney Kore- Seocho Belediyesi ile pandemi süreci boyunca karşılıklı olarak bilgi birikimlerimizi paylaştık. Bu zorlu süreç son bulduğunda Rusya, Moskova Belediyesi ile şehircilik, kentsel gelişim, kültür-sanat, spor alanlarında işbirlikleri gerçekleştireceğiz.”

“Şişli’yi barış dolu bir kent haline getirmek için yola çıktık”

Şişli’nin kendine has mozağiyle çok özel bir ilçe olduğuna da vurgu yapan Keskin, “Birçok farklı kültürden insan yaşıyor. Ayrım gözetmeksizin kültürel anlamda tüm komşularımızı kapsayıcı hizmet vermek bizim başlıca görevimiz.Ne kadar çok insana dokunursanız o kadar barış sağlarsınız. İşte, bizde bu anlayışla Şişli’yi barış dolu bir ilçe haline getirmek için yola çıktık.Bu ödülü kazanmamızda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum”dedi.

“Dünya Barış Günü’nde bu ödülü sunmak ayrı bir önem taşıyor”

Başkan Keskin’in ardından söz alan Selin Sayek Böke de “Bu ödülü 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde sizlere sunuyor olmak ayrı bir önem taşıyor. Bu ödülü kazanan Şişli Belediye Başkanı Sayın Muammer Keskin’i ve tüm Şişli halkını yürekten kutluyorum. Türkiye’yi ve partimizi temsilen üyesi bulunduğum Avrupa Parlamenter Meclisi adına bu ödülü veriyor olmak benim için büyük bir mutluluk. CHP Genel Sekreteri olarak ise Şişli Belediye Başkanımız, yol arkadaşımız Muammer Keskin’e bu ödülü veriyor olmaktan büyük onur ve heyecan duyduğumu belirtmek isterim” şeklinde konuştu. Tören, ünlü piyanist Burçin Büke’nin performansı ile son buldu.

