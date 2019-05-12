Ordu SMMM Odası Toplantı Salonunda gerçekleşen Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (SMMMO) 23.Olağan Seçimli Genel Kurul, Ordu SMMM Odası Toplantı Salonunda yapıldı.
11 Mayıs Cumartesi günü yapılan Genel Kurul Toplantısı’na CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel , CHP Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, AK Parti Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Yurttaş, Ordu Baro Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz, Ordu Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Erdoğan Akyürek, Giresun Önceki Dönem Oda Başkanı Muzaffer Ejder, Rize SMMM Oda Sekreteri Davut Bilgin, Rize SMMM Oda Saymanı Mehmet Fatih Kahya, Rize SMMM Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kulaksız, CHP Ordu İl Başkanı Yusuf FURTUN, CHP Ordu Önceki Dönem İl Başkanı Atilla ŞAHİN, CHP Altınordu İlçe Sekreteri Şahin KALAFAT, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Erişen, Ordu İnternet Gazeteciler Derneği Başkanı Bahtiyar Kahveci, ORT TV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Durmuş Karaağaç, TÜFAD Ordu Şube Başkanı Turgut Kır, Ordu Futbol İl Temsilcisi Ali Osman Osma katıldı.
12 Mayıs Pazar günü (bugün) 09.00 -17.00 saatleri arasında "Oda Hizmet Binasında bulunan Ertuğrul Yüksel Toplantı Salonunda üyeler oy kullanacak.
SMMMO 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı
Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) 25. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.
12 Mayıs 2019 Pazar 12:04
Ordu SMMM Odası Toplantı Salonunda gerçekleşen Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (SMMMO) 23.Olağan Seçimli Genel Kurul, Ordu SMMM Odası Toplantı Salonunda yapıldı.