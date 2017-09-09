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Sofralık zeytine prim desteği talebi

- Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alhat: - "Yağlık zeytine de prim veriliyor ancak bakımı daha zor olan sofralık zeytine prim desteği verilmiyor" - "Konuyla yakından ilgilenen Başbakan Yıldırım, prim desteği için bürokratlarına talimat verdi"

Sofralık zeytine prim desteği talebi

MANİSA (AA) - Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, yağlık zeytine prim desteği verildiğini ancak bakımı daha zor olan sofralık zeytine verilmediğini belirterek, durumu ilettikleri Başbakan Binali Yıldırım'ın konuyla yakından ilgilendiğini bildirdi.
Alhat, yaptığı yazılı açıklamada, Torbalı Ticaret Odası ve Torbalı Belediyesinin düzenlediği "Güçlü Ekonomi, Güçlü İzmir, Güçlü Türkiye" toplantısında zeytin sektörünün yaşadığı sorunları ilettikleri Başbakan Binali Yıldırım'ın sofralık zeytine prim verilmesine olumlu baktığını aktardı.
Sofralık zeytin yetiştirmenin ciddi bir emek gerektirdiğine dikkati çeken Alhat, "Zamanında sulama yapmalısınız, gübre ve ilaç kullanmalısınız, budama, toprak işleme gibi çabalar göstermeden sofralık zeytin elde edemezsiniz. Eğer zeytine iyi bakmazsanız o zaman yağlık oluyor. Yağlık zeytine de prim veriliyor ancak bakımı daha zor olan sofralık zeytine prim desteği verilmiyor. Yağ da önemli zeytin de. Konuyla yakından ilgilenen Başbakan Yıldırım, prim desteği için bürokratlarına talimat verdi. Ankara'da zeytine prim talebiyle ilgili bir sektör toplantısının gerçekleştirilerek çalışma başlatılmasını istedi." ifadelerini kullandı.
Başbakan Yıldırım'a "Prim Dosyası" verdiklerini belirten Alhat, şunları kaydetti:
"Akhisar sadece Türkiye'nin değil dünyanın da önde gelen sofralık zeytin üretim merkezi. Türkiye’deki neredeyse her sofrada Akhisar zeytini tüketiliyor. Bunun için üretici büyük bir emek harcıyor. Oysa bunu yapmasa zeytini, yağlık hale getirip zeytinyağı üretse prim desteği de alacak ancak üreticimiz kendisinden, eşinden, çocuklarından, ailesinden hayatından fedakarlık ederek hepimizin sağlıklı beslenmesi için çile dolu üretimi tercih ediyor. Biz bu büyük fedakarlığın desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz."
Zeytine prim desteğinin sektöre de canlılık getireceğine dikkat çeken Alhat, "Zeytin ekonomisinde küresel ligde liderliği almamız şart. Çünkü Türkiye'nin 2023 hedefleri var. Bu liderliği alabilmemiz için fedakar üreticimize prim desteği büyük moral olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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