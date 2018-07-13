ŞOK Marketler patates ve soğanı 1,99 TL'ye satacak

İSTANBUL (AA) - ŞOK Marketler, Afyonlu ve Amasyalı üreticilerden aldığı yeni mahsul patates ve soğanı müşterilerine 1,99 TL'den satışa sunacak.

ŞOK Marketler'den yapılan açıklamaya göre, ŞOK Marketler, son aylarda Türkiye’nin gündemine oturan soğan ve patates fiyatlarında öncü bir girişimde bulunarak bu ürünleri çok özel indirimlerle satmaya başladı. ŞOK, Afyonlu ve Amasyalı üreticilerden doğrudan aldığı, böylece maliyetini düşürdüğü yeni mahsul patates ve soğanı müşterilerine indirimli fiyata sunuyor.

Taze sebze meyve konusundaki uzmanlığıyla ve müşterisine her zaman en "uygun fiyatı" sunmayı amaçlayan ŞOK Marketler, 14 temmuzdan itibaren yeni mahsul Afyon patatesi ve Amasya kuru soğanın kilosunu 1,99 TL’den müşterilerine sunacak.