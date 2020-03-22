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Sokağa çıkan 65 yaş ve üstü kişilerin cezası belli oldu

Corona virüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmaları yasaklandı. Yasağa uymayanlara 3 bin 150 TL para cezası uygulanacak.

Sokağa çıkan 65 yaş ve üstü kişilerin cezası belli oldu
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İçişleri Bakanlığı, corona virüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını duyurdu.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasağı ihlal durumunda 3 bin 150 TL ceza ve Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesine göre TCK 195'e göre suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

TCK’nın 195'inci maddesinde “Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” ibaresi bulunuyor. Sokağa çıkma yasağını ihlal edenler bu yasaya göre de ceza alabilecek.

Vali Arslantaş sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi: 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hemşehrilerimiz için sokağa çıkma yasağı getirildi. İhtiyaç durumunda ALO 112-155-156 numaraları arandığında arkadaşlarımız kendilerine yardımcı olacaktır. Yasağı ihlal durumunda 3 bin 150 TL ceza TCK 195'e göre suç duyurusunda bulunulacaktır. İHA

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Anahtar Kelimeler:
Corona Virüs SalgınıErzincan Valisi Ali Arslantaş
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