Sörf Karadeniz’in kaderini değiştirebilir mi?

Karadeniz’de nesillerdir sörf yapıldığını biliyor muydunuz? Peki, Karadeniz Otoyolu ile “Viya” ismi verilen bu ata sporunun yok olmaya mahkum edildiğini? Köklerinden ilham alıp geleceğe bakan iki genç sörf tutkunu Deniz Toprak ve Roksan Sarfati, Sri Lanka’dan Ordu’ya dalgaları izledi ve geleneklerden beslenerek Karadeniz’e sörfü yeniden kazandırmayı hayal etti. GAİN’de yayına giren yeni belgesel “Dalga”, bu umut dolu maceranın ve Karadeniz’in dalgalarına meftun hayatların hikayesini anlatıyor.

Sörfçü Deniz Toprak ile kendisi gibi sörf tutkunu ortağı tasarımcı Roksan Sarfati, Sri Lanka’da kurdukları yaşamın ardından köklerini keşfe, Toprak’ın memleketi Ordu’ya gelirler. Bu gezi sayesinde, Rumeli Feneri’nden Rize Ardeşen’e kadar tüm Karadeniz’in, tutkunu oldukları dalgalarla nasıl da nesillerdir iç içe yaşadığını hayretle fark ederler.

GAİN’de yayına giren “Dalga” isimli belgesel, Karadeniz’in ata sporu olan “Viya” kültürünü, Karadeniz Otoyolu’nun bu coğrafyaya etkilerini, sörfün gelecek nesillerin denizle yeniden bağ kurabilmeleri için bir araç olup olamayacağını ve geleceğe dair umut dolu hayalleri izleyiciye anlatıyor. Bu hikayede, bağlı olduklarını korumak için büyük bir güçle savaşan ve mirasımızı yaşatarak sürdürülebilirlik anlamında geleceğe ilham veren kadınlar da öne çıkıyor.

“Dalga”, Deniz Toprak ve Roksan Sarfati’nin yanı sıra, Kazım Koyuncu’nun grup arkadaşı ve Laz Kültürü Derneği Başkanı Mehmet Ali Beşli ile Ordu’dan otoyol geçmemesi için 18 yıl mücadele veren “Demir Lady” lakaplı TEMA Ordu Temsilcisi Nilgün Gözükan’a da mikrofon uzatıyor. “Viya” tutkunu Karadenizliler, on yıllardır hayatını denizden kazanan balıkçılar ve ağaçtan sörf tahtası üreten marangozların anlattıklarıyla ise hikaye derinleşiyor.

“Karadeniz’de sörf nereden çıktı diye soranlar… Biz buraya icat çıkarmaya geldik, alışkanlıklarımızı değiştirecek bir hikaye yaratmaya geldik. Sörf yapan, doğayla iç içe büyüyen bu çocuklar, hayallerine sahip çıktığı gibi kendi yaşam alanlarına da sahip çıkacak. Daha fazla koruyacak denizini doğasını, adeta sevdiği biri gibi…”

“Dalga”, şimdi GAİN’de yayında.

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