Sosyal izolasyon “boşanma salgını” başlatabilir, dikkat edin

Perla Hukuk Bürosu avukatlarından Zeynep Tuğyıldız, Corona virüs salgının psikolojik ve ekonomik sıkıntılarla birlikte evlilik içerisinde de büyük sorunlara neden olduğunu ve boşanma taleplerinin arttığını belirterek,

"Tarafımıza gelen taleplerde, çiftlerin izole bir şekilde evde zaman geçirme süresi uzadıkça sorunların arttığı ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir arada bulunmanın zor olduğu aktarılmaktadır." bilgilerini verdi.

Bu süreçte taraflardan birinin, diğerine uyguladığı psikolojik veya fiziksel şiddet nedeniyle evlilik birliğinin çekilmez bir hal aldığını aktaran Tuğyıldız, şunları kaydetti:

"Aile düzeninin bozulması nedeniyle boşanma davası açılabilir. Bu tür davalar, evlilik hayatını çekilmez kılan birçok nedenle açılabilir. Boşanma davasını açan eşin haklı bir nedeni ve karşı tarafın kusurlu olması gerekir. Taraflardan biri, evlilik birliğinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde kusurlu sayılacaktır. Aile birliğinde hastalık olması halinde gereken desteği vermek de evliliğin gerektirdiği yükümlülüklerden biridir.

Yaşadığımız süreçten örnek vermek gerekirse eşlerden birinin virüs bulaşması halinde tedavi olmaktan kaçınması, aile bireylerinin sağlığını tehlikeye atması nedeniyle kusurlu sayılır. Yine virüs bulaşan eşe, tedavi sırasında gereken desteği vermemek de kusur sayılabilir. Davayı açan eşin, karşı tarafın kusurunu tanık beyanları, sağlık raporları gibi deliller ile ispatlaması gerekir ki boşanmaya karar verilsin. Salgın nedeniyle ortaya çıkan sorunlara ilişkin açılan boşanma davalarının kusur tespitine yönelik, ileri zamanlarda davaların sonuçlanması ile emsal kararlar oluşacaktır."

- "Boşanma süreci de uzamaktadır"



Tuğyıldız, boşanma davasının eşlerden birinin yaşadığı veya eşlerin ortak konutun bulunduğu yerdeki aile mahkemesinde açıldığını belirterek, salgın sürecinde getirilen yasal düzenlemeler kapsamında boşanma davası açılmasına engel bir durumun bulunmadığını söyledi.

Boşanma davalarının normal zamanlarda olduğu gibi açıldığını anlatan Tuğyıldız, ancak getirilen değişiklikler nedeniyle yargılama sürecinin etkilendiğini kaydetti.

Avukat Tuğyıldız şöyle devam etti:

"Şöyle ki vatandaşın hak kaybına uğramasını önlemek maksadıyla 7226 Sayılı Kanun ile yasal sürelerin durdurulmasına karar verilmiş, duruşmalar ertelenmiştir. Bu nedenle, salgın öncesi dönemde, dava açılışından

iki ay sonraki bir tarihe duruşma günü verilirken, bu süreçte duruşmalar ertelendi. Dolayısıyla yargılamanın geçici olarak durdurulması ile boşanma süreci de uzamaktadır."

- "Cinsel isteksizlik açığa çıkabilir"

Uzman Klinik Psikolog Tuğçe Acar ise salgın sürecinin insanlığın ruh sağlığını olumsuz etkileyen travmatik bir süreç olduğunu belirterek, "Bu salgın durumunun travmatik olmasının başlıca sebepleri, ölüm riski, salgın sürecinin ne zaman biteceğinin belirsizliği, bireylerin hayatlarındaki kontrolün ve özgürlüklerinin elinden alındığını hissetmesidir." ifadelerini kullandı.

Evde vakit geçirmenin ilk zamanlarda insanlara iyi geldiğini anlatan Acar, "izolasyon balayı" olarak balayan sürecin zamanla hapishaneye dönüştüğünü söyledi.

Acar şunları kaydetti:

"Virüs ihtimali ile çiftler birbirlerine ya da çocuklarına dokunurken tedirgin ve kaygılı oluyorlar. Duygusal yakınlık kurmak ve fiziksel temas böyle travmatik süreçlerde en büyük ihtiyacımız iken, salgın sebebiyle bu temas bize tehlikeyi hatırlatıyor. Yakınlık kurmak 'tehlike' olarak algılandığından eşler de birbirleriyle olan fiziksel temaslarda her zamanki kadar rahat ve huzurlu olamayabiliyorlar.

Bu noktada cinsel isteksizliğin açığa çıkabileceğinden de bahsedebiliriz. Cinsel isteksizlik romantik ilişkilerin en önemli unsurlarındadır ve bu konuda problem yaşanması iletişim problemlerine ve tartışmalara sebep olabiliyor."

- Ekonomik yetersizlikler etkili oluyor

Uzman Klinik Psikolog Tuğçe Acar, salgın sürecinin getirdiği kaygı ve öfke problemleriyle birlikte, karantinada tüm günlerini birlikte geçiren çiftlerin sorunlara ya da eşlerine karşı toleransı daha düşük hale geldiğini söyledi.

Acar, ev sorumlulukları, çocuklu evliliklerde çocukların sorumluluğu, ekonomik yetersizlik ya da giderler konusunda çıkan problemlere, salgın psikolojisinden kaynaklı sağlıklı çözüm önerileri getiremediklerinden boşanmaya kadar giden ilişki problemleri yaşanabildiğini söyledi.

- Çocuklu aileler daha kötü etkilendi

Eşlerin birlikte geçirdikleri vakitleri anlamlı geçirebilmek adına problemleri çözmek için bir "fırsata çevirmeye" çalıştığını anlatan Acar, bunun bir hata olduğunu belirtti. Acar şöyle konuştu:

"İlişkilerinde problemleri konuşup çözüme ulaştırmaya çabalıyorlar. Ancak durum tam tersidir. Şöyle ki; kaygı, korku ve mutsuzluk gibi duyguların aynı anda yaşandığı bu zorlayıcı süreç ilişki problemlerinin çözülmesi için fırsata çevrilecek bir zaman dilimi değildir.

Bu tür ilişki problemlerinin çözümlenebilmesi için çiftlerin kendilerini güvende hissettikleri ve psikolojik sağlamlıklarının olduğu zamanlar seçilmelidir.

Yapılan araştırmalar çocuklu ailelerin karantina sürecinden daha olumsuz etkilendiğini gösteriyor. Çocukların, evde uzaktan eğitim almaları ebeveynlerin eğitim-öğretim sürecini disipline etmelerini gerektiriyor. Aynı zamanda anne babalar, çocuklarının evde kaliteli zaman geçirmelerini sağlamaya çabalıyorlar. Böylelikle bu süreç ebeveynlerin omuzlarına birçok sorumluluğu yüklüyor. Değişen ev rutini ile birçok sorumluluğun yüklendiği, karmaşık duygular yaşayan bu bireyler iletişim kurmakta ve eşlerine anlayış göstermekte zorlanırken bu durumlar evliliklerdeki ilişki problemlerinin de habercisi oluyor."

- "Duygusal aktarımda bulunun"

Acar, salgını yoğun yaşayan ülkelerde boşanma başvurularının arttığını ifade ederek, çiftlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Öncelikle içerisinde bulunduğunuz kaygılı, agresif ve mutsuz ruh halinin salgın sürecinden kaynaklandığını ve geçici bir süreç olduğunu hem kendinize hem eşinize hatırlatınız.

Yaşadığınız duyguları eşinize aktarmalı ve böylelikle eşinizin sizinle empati kurmasına, size karşı toleransını arttırmasına olanak sağlamalısınız.

Eşinizin evde kendisine özel olarak ayırdığı zamana saygı göstermeli veya bu konuda eşinize teşvikte bulunmalısınız.

Halen çözüm aşamasında olan problemlerinizi bu süreçte çözmek adına aceleci davranmamalısınız.

Tartışma habercisi olan anlarda isteksiz, öfkeli hissediyor ve çözüm odaklı yaklaşamıyorsanız bunu eşinize aktarmalı ve tartışmayı başka bir tarihe ertelemeyi talep etmelisiniz.

Konuşmak istediğiniz önemli konuları eşinizle paylaşmadan önce eşinizin bu konuyu konuşmaya hazır hissedip hissetmediğini öğrenmeli ve iyi hissettiği bir an için uygun olan ortam zamana randevu almalısınız.

Evliliğinizde duygusal bağı kuvvetlendirmek için duygusal aktarımda bulunmalısınız. Duygusal paylaşımı aktarmak adına tanışma öykünüzü anlattığınız, birbirinizde en sevdiğiniz özellikleri sıralayarak yazdığınız yaratıcı kart oyunları gerçekleştirebilirsiniz."