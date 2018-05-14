Sosyal medya hesaplarını “Stat Ana“ yönetti

İSTANBUL (AA) - Vodafone Park'ın sosyal medya hesaplarını Anneler Günü'nde, yıllardır bu hesapları yöneten "Stat Abi" yerine "Stat Ana" yönetti.



Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Türkiye'nin ilk akıllı stadyumu Vodafone Park için hazırladığı eğlenceli sosyal medya kampanyalarına bir yenisini ekledi.

Anneler Günü boyunca tüm post'ları giren "Stat Ana", gelen mesajlara da anne diliyle yanıt vererek Vodafone Park'ın sosyal medya takipçilerine sıra dışı bir gün yaşattı.

Vodafone Park'ın Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarından "#StatAna" etiketiyle yayınlanan post'lar ve fotoğraflar büyük ilgi görürken, renkli sohbetlere de malzeme oldu.



Vodafone Park'ın sosyal medya hesaplarına girilen post'lardan bazıları şöyle:



"UYANIN YAVRULARIM! Ben #StatAna. Bugün #BeşiktaşınMaçıVar. Ve bugün #AnnelerGünü'nde evlatlarımla beraberiz', 'Yeni fotomuz nası olmuş ben ördüm', 'Alıcaz bu maçı alıcaz merak etmeyin. Devre arasında çay yapıyorum, içeriz dimi?', 'Bizim çocuklar çok koştular hasta olmasalar bari', 'En güzel #AnnelerGünü hediyesi Beşiktaşımızın galibiyeti"