Sözleşmeyi en iyi anlatan maaş aldığımız gün oldu

BURSA (AA) - Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, metal işçileri için savaşmanın, hayatının en anlamlı yanı olduğunu belirterek, "Son imzaladığımız sözleşme, öyle bir sözleşme oldu ki bunu sözle anlatmak mümkün değil. Bu sözleşmeyi en iyi anlatan şey maaş aldığınız gün oldu." dedi.

Kavlak, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen Türk Metal Sendikası Gemlik Şubesi 3. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, yarışmayla başlayan hayatta bazen de savaşmak gerektiğini söyledi.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile iki yıllığına yaptıkları Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde alınan zamlara değinen Kavlak, "Metal işçileri için savaşmak, hayatımın en anlamlı yanıydı. Son imzaladığımız sözleşme, öyle bir sözleşme oldu ki bunu sözle anlatmak mümkün değil. Bu sözleşmeyi en iyi anlatan şey maaş aldığınız gün oldu." diye konuştu.

Kavlak, ilk sözleşme sürecinde "Vallahi de alacağız, billahi de alacağız." dediğini hatırlatarak, "Vallahi de billahi de bu daha başlangıç. Gemlik, benim için özel bir yer. Üzerimize türlü oyunların oynandığı, karıştırıldığımız dönemde, Gemlik dik durdu. Sizler, o süreçte de kaya gibi sendikanızın arkasında durdunuz. Bu nedenle Gemlik'te yapılacak her çalışmada, genel merkez olarak bizler tam destek vereceğiz." ifadesini kullandı.

Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Kavlak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birlik ve beraberliğin en net fotoğrafı, hastanede iki Mehmetçiğimizin verdiği fotoğraftı. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış.' sözünü benimsiyoruz. Bizim toprağımızda gözü olanları da aynı onun gibi affetmeyiz. Askerlerimiz, sınır ötesindeyken sokak eylemlerinin yapılmamasını istedik. Bunu bile eleştirdiler. Bu düşüncede olanlar, bizleri anlayamaz. Bizi MKE'de askerle mühimmat gitsin diye ücretsiz mesai yapan işçiler anlar."

Kavlak'ın konuşmasının ardından gerçekleştirilen oylamada Kemal Durmaz yeniden başkan seçildi.

Kongreye Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, partilerin ilçe temsilcileri, fabrika temsilcileri ve sendika üyeleri katıldı.