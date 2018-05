Spekülatörler negatif algı pompalayıp endeksi aşağı çekmeyi hesaplıyor

İSTANBUL (AA) - MÜCAHİD EKER - Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, seçim sonrasında başta BIST 100 endeksinin ciddi getirilerle büyüme beklentilerinin bazı spekülatif kötü niyetli yatırımcıların iştahını kabarttığını belirterek, "Bir tarafta kur, bir tarafta faiz, bir tarafta manipülatif rating kuruluşu açıklamalarıyla negatif algı pompalayıp endeksi aşağı yönlü hareket ettirerek, Türk hisse senetlerini ucuza kapatıp seçim sonrasında yüksek karla satmayı veya Türkiye’ye şu an yoğun şekilde gelmeye devam eden yurt dışı yatırımcı algısını geri çevirebilmeyi hesaplıyorlar." dedi.

Himmet Karadağ, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Borsa İstanbul olarak görevlerinin yatırımcıları ekonomi, borsa ve şirketlerin mali ve finansal verileriyle ilgili doğru bilgilendirmek olduğunu söyledi.

Makro ekonomi tarafında Türkiye’nin 2016’da başta Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe girişimi olmak üzere farklı siyasi şok ve krizlerle bir durağanlık yaşadığını ama 2017’de güçlü siyasi iktidar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yüzde 7,4 ile dünyada İrlanda’dan sonra en yüksek büyümeyi elde ettiğini anlatan Karadağ, bu büyüme rakamıyla Türkiye’nin G20 ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığını hatırlattı.

Aynı dönemde yurt içi hasılanın 3 trilyon liranın üzerine yükseldiğine işaret eden Karadağ, satın alma gücü paritesine göre kıyaslamalar eklediğinde de Türkiye için çok pozitif rakamların realize olduğunu belirtti.

Karadağ, “Bu büyümenin baz etkisinden kaynaklandığı, geçici olduğu söylendi ama biz 2018’in ilk çeyrek gerçekleşmelerine, öncü göstergelerine baktığımızda, bu güçlü büyüme trendinin, ülkemizin dinamik yapısıyla beraber devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla ülkemizin makro ekonomik göstergelerinin enflasyon, büyüme, istihdama bakıldığında çok pozitif yönde düzelerek ilerlediğini görüyoruz.” diye konuştu.



- "S&P'nin kararı manipülatif kurgunun bir parçası"



Geçen yıl yapılan referandumla birlikte Türkiye'nin hükümet sisteminin, istikrarsızlığı ortadan kaldıracak şekilde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne dönüştüğünü anlatan Karadağ, şunları kaydetti:

"2019’a kadar aslında bir ara dönem öngörülüyordu. Bu anlamda makro ekonomide beklentileri bozacak tek analiz siyasi öngörülemezlikti. Çünkü bu ara dönemler, geçiş dönemleri siyasi belirsizlikleri artırdığı için ekonomik karar mercileri yatırım kararlarını erteliyor, şirketler istihdam ve birçok kararlarını öteliyor ve belirsizlik ekonomiye negatif yansıyordu. Bizi negatif etkileyecek tek done 2019’da cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin yapılacak olmasıydı. Onun öne alınmasıyla siyasi belirsizliklerin de ortadan kalkacağı netleştiği için tüm ekonomik birimlerimiz buna çok pozitif tepki verdi. Borsa endeksimiz yükseldi. Biz şirketlerimizle, uluslararası finans çevreleriyle de görüştüğümüzde ülkemize fon akışı da ciddi anlamda fazlalaştı.”

Karadağ, bu istikrarın ve orta vadede özellikle seçim sonrasında başta BIST 100 endeksinin çok ciddi getirilerle büyüme beklentilerinin bazı spekülatif kötü niyetli yatırımcıların iştahını kabarttığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

“Ne yapıyorlar? Bu kısa dönemde oldukça bol miktarda spekülatif yatırım hareketlerine yöneliyorlar. Türkiye'ye yönelik algıyı negatife çevirerek, hisseleri çok ciddi anlamda küçük manipülatif dalgalar oluşturarak toplamak, ucuza kapatmak istiyorlar. Nasılsa seçim sonrası dönem siyasi istikrarla beraber bunları çok yüksek bedellerle satabileceklerini hesap ediyorlar. Böyle bir risk oluştu. Bu kurgunun hem iç tarafta yerli aktörlerden beslenen oyuncularını, hem de yurt dışı manipülatif oyuncularını buldular. Mesela S&P, takviminde olmamasına rağmen hemen Türkiye’nin kredi notunu düşürdü. Uzun zamandır kredi derecelendirme ve rating kuruluşlarının notları zaten güvenilirliğini kaybetti. Ama bunlar o kaybettikleri güvenle birlikte yine yerlerinde durmuyor. Yine altı boş, manipülatif açıklamalara girişiyorlar. Bu da o kurgunun bir parçası."



- "Yatırımcılar manipülatif negatif havaya kapılmasın"





Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Karadağ, "Bu kısa dönemde, seçim öncesi dönemde yatırım yaparken ucuza mal kapatabilmeleri için tabi ki S&P benzeri manipülatörlerden destek alıyor olmaları lazım. İşte ‘her şey kötü’, ‘kur oynak’ algısını oluşturup kısa dönemde, Türk hisse senetlerine yatırım yapıp sonrasında çok kısa vadede yüksek karlar hedefliyorlar. Bizim görevimiz hem yurt içi hem yurt dışı yatırımcılarımızı doğru bilgilendirmek. Biz makrolarda ülke ekonomimizin beklentilerine ve realizasyonlarına birlikte baktığımızda negatif bir şey beklemiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Mikro ölçekte de BIST 30 ve BIST 100 şirketlerinin mali tablolarına, gelir projeksiyonlarına ve gerçekleşmelerine bakıldığında, 2017’den daha kötüye giden bir tablo görülmediğini aktaran Karadağ, “Geçen yılki büyüme için ‘baz etkisi’ falan denildi ama 2018’in özellikle turizmdeki rezervasyon ve doluluk oranlarının daha şimdiden o ‘şişmiş’ dedikleri 2017’yi bile katladığını ve çok ciddi anlamda pozitif ilerlediğini görüyoruz.” dedi.

Yatırımcılara dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunan Karadağ, “Yatırımcılar, Türkiye ekonomisine, Borsa İstanbul’a güvenmeye devam etsin. Kesinlikle ve kesinlikle bu tür manipülatif derecelendirme kuruluşlarının yaydığı negatif havaya kapılarak zarar edici adımlar atmasınlar. Önümüz aydınlık. Çok nitelikli firmalara, kurumsal tecrübelerden de yararlanarak yatırım yapmaya devam etsinler. O kısa vadeli dalgalanmalardan etkilenmesinler. Zaten bu tür manipülatif hareket eden kişilerin hedefi de kısa dönemli şoklarla yatırımcı güvenini aşağıya doğru hareket ettirerek çok ucuza hissesi netleri ellerinden almak.” diye konuştu.



- "Seçim sonrası Borsa İstanbul yoluna kuvvetli şekilde devam edecek"



Aslında bunun da borsanın seçim sonrası dönemde yükseleceğinin bir işareti olduğunu belirten Karadağ, şunları kaydetti:

“BIST 100 endeksinde Gezi Parkı olayları öncesi süreçte 40 bin doların üstünden geliyoruz. Şu an 30 bin doların altında, 25 bin dolarlara kadar gerilemiş durumdayız. Hedef ne? Bizim yatırımcılardan 20 bin dolar bandında Türk hisse senetlerini toplamak, seçim sonrasında bunu 30 bin dolar bandının üzerinde satmak ve kısa vadede çok yüksek getiri elde etmek. Bu konuda yatırımcılarımızın gerçekten uyanık olması lazım. BIST 100 endeksinin düşüşüne yönelik ne şirket tablolarında ve realizasyonularında, ne genel ekonomik atmosferde böyle bir haber var. Önceden rating kuruluşları Türkiye ilişkin bir manipülatif haber yayımlayacağı zaman biraz analiz de yayınlardı. Şu an analiz de yok. Desinler ki şurada negatif bir şey görüyoruz. Öyle bir şey de yayınlamıyorlar.” görüşlerini aktardı.

Bu tür geçiş dönemlerinde yatırımcıların mağdur olmaması amacıyla doğru bilgilendirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Karadağ, endeks hareketleri analiz edildiğinde zaten birçok yatırımcının da bunlara itibar etmediğini gördüklerini söyledi.

Karadağ, “Bunun iç kurgusu yapılmış, içeride bunların ortakları var. Dış kurguda da bula bula 'sıfırcı hoca' S&P’yi bulmuşlar. Bunları bir arada, bir tarafta kur, bir tarafta faiz, bir tarafta manipülatif, alıştığımız rating kuruluş açıklamasıyla negatif algı pompalayarak endeksi aşağı yönlü hareket ettirip Türk hisse senetlerini ucuza kapatıp seçim sonrasında yüksek karla satmayı veya Türkiye’ye şu an yoğun şekilde gelmeye devam eden yurt dışı yatırımcı algısını geri çevirebilmeyi hesaplıyorlar. Ama çok başarılı olmadıklarını hem devam eden halka arzlardan hem diğer bizim yurt dışı yabancı yatırımcı stoğumuzdan görüyoruz. Başarılı olamayacaklar ama biz yine de yatırımcılarımızı uyarmak için açıklamış olalım.”

Karadağ, seçim sonrası Borsa İstanbul’un yoluna kuvvetli şekilde güçlü büyüme motivasyonuyla devam edeceğini sözlerine ekledi.