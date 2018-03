Sponsorluk için ilk aklımıza gelen Beko oldu

BARSELONA (AA) - Barcelona Futbol Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu Floreta, Beko'nun Barcelona'nın global baş sponsoru olmasının her iki marka için de çok faydalı olacağına inandıklarını belirterek, "Daha önce böyle bir sponsorluk türü yok. Bu sponsorluk şu anki ticari stratejimizin bir parçası. Hem karşılıklı iyi iş birliğimiz hem de marka bilinirliğimiz Türkiye'de oldukça yüksek. Bu yüzden ilk aklımıza gelen Beko oldu." dedi.



Beko'nun, Barcelona Futbol Kulübü'nün (FCB) global baş sponsoru olmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Floreta, Beko ile 2014'ten bu yana devam eden iş birliğinin çok verimli geçtiğini söyledi.

Bu iş birliğini bir adım öteye taşımaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Floreta, "Beko, önceki sponsorluktan farklı olarak ana sponsor oldu. Ayrıca antrenman ortağının sponsoru da oldu. Bu bizim için çok önemli. Hem sportif başarılarda hem de ticari başarılarda çok önemli bir etkisi olacak." diye konuştu.



Floreta, sponsorluğun süresinin 3 sezon olduğuna dikkati çekerek, "Bu 3 sezon boyunca hem ailenin hem de markanın olumlu destekleneceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.



Antrenman sponsorluğunun ilk kez bir şirket tarafından üstlenildiğini aktaran Floreta, "Daha önce böyle bir sponsorluk türü yok. Bu sponsorluk şu anki ticari stratejimizin bir parçası. Hem karşılıklı iyi iş birliğimiz hem de marka bilinirliğimiz Türkiye'de oldukça yüksek. Bu yüzden ilk aklımıza gelen Beko oldu. Özellikle sosyal medyada kulübün 3,5 milyondan fazla takipçisi var. Hem Beko hem bizim için çok faydalı olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



- "Toplam sponsorluk gelirimiz 200 milyon avro civarında"



Barcelona Futbol Kulübü Başkanı Floreta, toplam sponsorluk gelirlerinin 200 milyon avro civarında olduğunu belirterek, "Bununla çok mutlu olmakla beraber artırmanın da peşindeyiz. Hem sportif hem de ticari olarak çok büyük bir organizasyonumuz var. New York ve Hong Kong'da ofislerimiz var. Sponsorluk gelirlerimizi artırmak için çalışıyoruz. Çok rekabetçi bir alan var ama sponsorluk geliri en ileri düzeyde olan takımlardan biriyiz. Bunu artırmaya uğraşıyoruz." bilgisini verdi.

Türkiye'nin kendileri için çok önemli pazarlardan biri olduğunu dile getiren Floreta, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan kısa süre önce bir marka araştırması yaptık, buna göre Türkiye'de nüfusun yüzde 90'ı Barcelona'yı biliyor. Yüzde 90'ının yüzde 62'si de kulübü takip ediyor. Dolayısıyla bunu çok önemsiyoruz. Oyuncu özelinde baktığınızda Arda Turan her ne kadar Türkiye'de oynamaya başladıysa da bizim oyuncumuzdur ve çok iyi bir oyuncuydu. Genç takımdan yetiştirmeyi önemsiyoruz ama orada istediğimiz yeteneği bulamadığımızda istediğimiz yetenek nerede karşımıza çıkarsa orada bakıyoruz. Türkiye de bunlardan bir tanesi."



Floreta, Türkiye ve Barcelona arasındaki ilişkinin Beko'nun sponsorluklarıyla sınırlı olmadığını ve farklı alanlarda da farklı sponsorları bulunduğunu vurgulayarak, "Lassa ve Nef bunlar arasında. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde bu ilişkileri geliştirerek devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.