Şule Alp Gümüş Kariyer Ödülü aldı

Ankara'da düzenlenen 'Gümüş Kariyer Ödülleri' önemli isimlerinde katılımı ile sona erdi. Törnede bir çok önemli isme ödül verildi. Yapılan konuşlalarda başarılı isimlerin ödüllendirilmesininin önemini vurgu yapıldı.

BY Protokol Dergisi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen 'Gümüş Kariyer Ödülleri' sahiplerini buldu. 7 Kasım’da gerçekleştirilen törende Besa Grup Satış ve Pazarlama Koordinatörü Şule Alp de ödül aldı. Alp, değişen dünyanın değişen pazarlarına uyum sağlaması, sektörde elde ettiği başarılar ile ülkesine değer katması ve özverili çalışmaları ile örnek teşkil etmesi nedeniyle ödül almaya hak kazandı. Şule Alp’e ödülünü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eski müsteşarlarından Ali Toptaş takdim etti.