Şule Tekin altın ve gümüşün geleceğini yazdı

Şule Tekin yazıyor - Küresel piyasalarda abd, ecb, boe gibi merkez bankalarının faiz arttırma ve sıkı para pollitikası girişimleri gümüş ve altın gibi emtia fiyatlamarealizasyonunu aşağı yönlü tetiklemektedir. Bu durum da dolar ile fiyatlanan emtialar üzerinde baskı oluşturmakta burda takip edilmesi gereken merkez bankalarının para politikası faiz gelişmeleri Rusya - Ukrayna savaşı ve dünyada büyüyen enflasyon. merkez bankalarının vermiş olduğu kararlar kısmi olarak emtialarda düşüş etkisi gösteriyor. Ancak Rusya ve Ukrayna savaş gerilimi ve dünyada gelişen enflasyonist durum altın ve gümüş gibi güvenli liman olarak tanımlanan finansal araçları fiyat olarak kısa vadeli olarak düşüş trendinde tutuyor.

Burada bir ürün biraz farklılaşıyor. Otomotiv sektöründe kullanılan gümüşe talebin daha da artması bekleniyor. Hatta gümüşün altını fiyatının geçmesinden bile söz ediliyor. Bu durumda kısa vadeli yatırımcı için short pozisyonu önerilirken, uzun vadede fiziki alımlarda long alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Fiyatı 1770’e kadar gerileyen sarı metal altında destek düşerse fiyatın 1650’ya kadar gerilemesi bekleniyor. Ancak kısa vadede bir toparlanma ile fiyatın yeniden 1850’yi yakalaması söz konusu olabilir değerlendirmesi yapılıyor. Altın için 1770 üzerinde fiyatlaması takip edilmeli. Ukrayna ve Rusya savaş gerilimi baz alındığında düşüşler kademeli alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Son olarak 20 doların altında fiyatlayan gümüş ABD faiz gelişmeleri sıkılaştırıcı para politikası nedeni ile sert bir şekilde düşüş yaşadı

Merkez bankalarının faiz kararları ve sıkı para politikaları kısa vadede gümüşe talebi azaltsa bile yakın zamanda hızla yükselmesi beklenen gıda ve bağlı olarak enflasyon oranları faize olan ilgiyi azaltacağından tekrar değerini kazanması beklenmiyor.