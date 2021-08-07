Suni bala izin çıktı arıcılardan tepki gecikmedi

31 TEMMUZ 2021 tarihinde Resmi Gazete’de çıkan Suni bal ithalatına izin verilmesi ile ilgili karara ilişkin TAB Başkanı Ziya Şahin açıklama yaptı.

Yıllardan bu yana balı kayıt altına alın diyoruz, bunun nedeni doğada üretilen arıcılarımızın ürettiği bal piyasada hakim olsun, enzimli ballar tüketicilerimize yedirilmesin. Arıcının ürettiği bal piyasaya hakim olsun diye yapıyoruz.. Hatta bu sene 3. yılıdır. Bu seneki gelişme raporlarını Bakanlığımız ile paylaştık. Ballarda yapılan hilelerini tespit edilmesinde analizler yetersiz bu nedenle uzun süredir bakanlığımız ile birlikte projeler yürütüyoruz ve sonuçları bakanlığımızla paylaşıyoruz Buradaki en büyük hedefimiz ülkemizde üretilen ballarımız, paketlemeci arkadaşlarımızın piyasaya arz edeceği bütün balların artık dünya ile entegre olmuş şekilde dünyanın bütün ülkelerinin yaptığı bu analizleme yöntemleri ile geliştirilmesi. Yani bütün analizleme yöntemlerinin valide edilmesi anlamında, kodeksimize girmesi anlamında ciddi bir projeler var önümüzde. Bu kadar önemli çalışmaya rağmen sahte bal resmileştirmeye çalışılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu konunun çok iyi anlatılmadığını ve saklandığını düşünüyorum. Dolayısıyla biz TAB olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza açık bir mektup yazdık. Kendilerinden bunu iptalini isteyeceğiz. Çünkü Türkiye arıcısı bu denli projeler yapmasına rağmen Bosna Hersek'ten balın ne olduğunu bilmeyen bir ülkeden sahte ürünlerin ülkemize getirilmesi Türkiye arıcılığını bitirecektir. Bu kadar yangınlar yaşadığımız, çam balı ormanlarımızın neredeyse yüzde 70-80'ine varan bir bölümünün tahrip olduğu bir konjektürde sahte bal gibi bir ürünü yurtdışından getirme belgesini ortaya atmak, Türkiye arıcılığına indirilen bir darbedir. Bunun için zaten girişimlerimizi yapıyoruz.

Sahte ürünlere Türk arıcısını kurban etmeyelim



Yine sektörün içerisinde TAB'ın firmaları şikayet ettiği ile ilgili iddialarla ilgili olarak ta, biz bir firmayı hedef alarak şikayet etmeyiz. Biz konjektürü şikayet ederiz. Bu olay nasıl oldu? 30.04.2019 yılında resmi bir yazı ile Türkiye'de alımda tekelleşmenin hakim olduğu ile ilgili Rekabet Kurulu'na başvurduk. Bir kaç firmanın belirlemesiyle fiyatlar veriliyor diye başvurumızu yaptık. Bunu saklayabilir miyiz? saklayamayız. Türkiye'de alım fiyatları 300 dendiği zaman herkes 300'e alıyor. Bu tekelleşme değil mi? tekelleşme. Ama bunun bir ispatı var mı? Bunun bir ispatı yok. İspatı sahada. Nihayetiyle bu araştırmalar sonucunda tabi ki Türkiye Arıcılar Birliği'nin haksız olduğu ifade edildi. Ama şu anda günah keçisi haline getirilen TAB. Biz, arıcılarımızın bir kuruş fazla kazanması için olağanüstü yasal önlemlerin alınması konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Rekabet Kurulu'na dün şikayet ettik. Bugün de şikayet edeceğiz. Ancak arıcı arkadaşlarıma, birlik başkanlarıma rica ediyorum. Bu konuda bilgi ve belgeleri TAB'a göndersinler. İzmir'deki bir firma aracılığı ile geçmişten bildiğimiz bir şey var. Arıcılarımızın üzerinden müstahsiller keserek, sahte ballar resmileştirildi. Bu olay şu anda mahkemede, maliyede. Şunu açıklıkla söyleyeyim; TC devletinde bu konu ile ilgili hangi birim varsa o birime duyurular yapacağımızı, şikayette bulunacağımızı açık ve net bir şekilde ifade ediyorum. Herkes dürüstçe arıcımın adını kullanarak, sahte ürünler için müstahsil düzenlemesin. Bunun belgeleri var. Mahkemeye intikal etmiştir. Bunu bir firma yapıyor diğer firmalar yapmıyor anlamında değildir. Biz bunların da takipçisi olacağız. Gerekli mercilere başvurularımızı yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Dolayısıyla herkesi doğru ürün üretip, doğru ürün pazarlamaya davet ediyorum. Bu bizim Türk insanına, insanlığa olan borcumuzdur diye düşünüyorum. Sahte ürünlere Türkiye arıcılığını ve Türk arıcısını kurban etmeyelim.