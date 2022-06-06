Sürdürülebilir balıkçılığa dikkat çekti

Atmosferdeki karbondioksitin emilimini sağlayan ve soluduğumuz oksijenin %70’ini üreten okyanuslar, yeryüzündeki yaşamın sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için kritik öneme sahip. Bu sebeple; derin deniz madenciliği, kirlilik, canlı türlerinin azalması ve asitlenme gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya olan okyanusların korunması için, uluslararası organizasyonlar, şirketler ve vakıflar düzeyinde çalışmalar yürütülüyor.

1984 yılından bu yana Hint ve Atlantik okyanuslarının tertemiz sularında yetişen ton balıklarını sofralara taşıyan Dardanel, doğaya karşı sorumlu bir marka olarak üretim süreçlerinin çevreye etkisine büyük önem veriyor. Bu çerçevede deniz dostu sertifikalara sahip olan Dardanel, 1994 yılından bu yana ambalajlarında Dolphin Safe simgesini taşıyor. Bu uluslararası simge, yunuslara zarar vermeden yapılan avcılığı ifade ediyor. Dardanel Ton ürünlerinde kullanılan Yellowfin ve Skipjack türü ton balıkları, ağırlıkları 1.5 ile 5 kilogram arasında değişen genç balıklar oldukları için civa içermiyorlar.

Ton balığının nereden geldiğini görmek için Balığını Sorgula

Sürdürülebilir balıkçılığı savunan Dardanel, 2013 yılından bu yana Friend of the Sea’nin de (FOS) gönüllü üyesi. Sürdürülebilir deniz ürünlerine verilen FOS sertifikasına sahip olan marka, Türkiye'nin canlı türlerine saygılı ve denizlerle dost tek ton balığını sunuyor. Okyanuslarda doğal yaşamın korunmasına büyük önem veren Dardanel, 2017 yılından bu yana Balığını Sorgula sistemiyle balığın hangi bölgede hangi gemi ile avlandığını tüketicileri ile paylaşıyor. Balığınızın nereden geldiğini görebilmeniz için Dardanel Ton ambalajlarında yer alan kodu Dardanel.com.tr’de ilgili alana girmeniz yeterli oluyor.

‘Sürdürülebilirlik konusunda somut adımlar atıyoruz’

Dardanel Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Yüce Kaner Atalay, Dünya Okyanus Günü’nde sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekiyor: “Sorumlu üretim-tüketim ve deniz yaşamının korunması, dünyamızın geleceği için sorumlulukla hareket etmemiz gereken konular. Biz Dardanel olarak sadece büyümeye odaklanmıyoruz, aynı zamanda kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomi yaratmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler’in 17 maddelik Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni kendimize rehber alıyoruz. Ton balıklarının avlanma aşaması, malzeme seçimi ve geri dönüşüm süreçlerine kadar birçok alanda yüksek standartlar uyguluyoruz. Sürdürülebilirlik adına olası riskleri azaltmak için somut adımlar atıyoruz.”

DARDANEL HAKKINDA

Türkiye’yi konserve ton balığıyla tanıştıran ilk marka olan Dardanel, 1984 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürüyor. Çanakkale ve İstanbul’daki fabrikalarında ürettiği ton balığı, deniz ürünleri ve sandviçleriyle kendi sektörünün lideri olmayı sürdüren şirket, İSO500’de 475’inci sırada yer alıyor. 2500 kişilik istihdamıyla yeni yatırımlarına devam eden Dardanel, 25 ülkeye yaptığı ihracat ile Türkiye’nin gıda ihracatında da en hızlı büyüyen şirketlerden biri olmaya devam etmektedir.