Sürdürülebilir kalkınmada yenilenebilir enerjinin önemi

Açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nı değerlendiren Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği - YENADER Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin, konu hakkında şunları söyledi: “Önümüzdeki yıllarda elimizdeki kaynakları stratejik önemi doğrultusunda doğru kullanır, ülke olarak yenilenebilir enerji yatırımlarını aynı kararlılıkla sürdürürsek, hem cari açığımızı kapatırız; hem de enerji alanında kendi kendimize yeten bir ülke olarak ülkemizin küresel yatırımlar açısından cazibe merkezi olma özelliğini bir kez daha dünyaya göstermiş oluruz.”

Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği - YENADER Başkan Yardımcısı Ali Karaduman ise yeni program hakkında: “Karadeniz’de yeni bulunan doğalgaz kaynakları neticesinde tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Enerji verimliliğini en üst seviyede tutup, kendi yenilenebilir kaynaklarımızla enerji üretmeye devam edersek bizde ilerideki yıllarda enerji ithal eden değil enerji ihracatında bulunan bir ülke olabiliriz” dedi.

2021 -2023 dönemi için enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari denge gibi temel makro göstergelere ilişkin hedefleri belirleyen Yeni Ekonomi Programı Hazine ve Maliye Bakanı tarafından kamuoyuna duyuruldu. Yeni açıklanan ekonomi programının belirttiği hedefler doğrultusunda özellikle enerji alanındaki cari açığın azaltılmasının önemi bir kez daha gözler önüne seriliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı tarafından duyurulan ekonomide sürdürülebilir modelin inşası için gözler yeniden yerli ve milli kaynaklarımız yenilenebilir enerjiye döndü. Her alanda Türkiye’ye gelecek vaat eden yenilenebilir kaynaklar açıklanan son ekonomi kalkınma planı ile önem ve gerekliliğini bir kez daha hatırlattı.

ENERJİ İTHAL EDEN ÜLKE OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ

2021 yılında yenilenecek kontratlardaki doğal gaz fiyatlarının doğal gaz keşfi kaynaklı olarak daha uygun düzeylerde oluşmasının enerji ithalatına olumlu yönde katkı yapacağını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gelecek yıllarda 30 milyar metreküpün üzerinde neredeyse doğal gaz kontratlarında yenilenme olacağını ifade etti. Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: "1990'ların o meşhur 25-30 yıllık kontratlarının sonuna geliyoruz artık. İşte bunun etkisiyle ve bunun yanında doğal gaz keşif kaynaklarının, Karadeniz'deki güzel haberin de etkisiyle birlikte önümüzdeki dönemde çok daha uygun düzeylerde oluşan enerji ithalatı fiyatlarıyla inşallah bu sürecin sonunda enerji ithal eden değil, bir de bakmışsınız enerji ihraç eden bir Türkiye'den söz ediyoruz ki Türkiye oraya gidiyor. Bu toplam Türkiye'nin cari dengesine inanılmaz olumlu yönde katkı yapacak."

TAM BAĞIMSIZ VE MİLLİ EKONOMİNİN

EN ÖNEMLİ ADIMI YENİLENEBİLİR ENERJİ

Türkiye’nin yerli ve milli enerji kaynaklarının kullanımının artmasının sürdürülebilir bir gelecek için büyük önemi olduğunu söyleyen Kerem Alkin, “Yenilenebilir enerji potansiyeli oldukça yüksek bir ülkeyiz, enerjiyi verimli kullanır ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırırsak hem çevre hem de ekonomi alanında ülkemize artı değer katmış oluruz” dedi.

YÜKSELEN YILDIZ OLMAK İÇİN

ENERJİDE KENDİ KENDİNE YETEN ÜLKE OLMAK ÖNEMLİ

Türkiye’nin yenilebilir enerji kaynakları açısından oldukça zengin bir ülke olduğunu belirten Ali Karaduman: Türkiye’nin temiz ve yenilenebilir enerji potansiyeline her zaman inandık. İhtiyacımız olan enerjinin tamamını yerli ve milli kaynaklarla elde edebilmek mümkün. Enerji alanında kendi kendine yeten bir ülke olma hayalimizi gerçekleştirirsek enerjide dışa bağımlığı geçip artık enerji ihracat eden ülke konumuna gelebiliriz” dedi.