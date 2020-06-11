Suriyelilere iş teklifi var

Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyelilerden startuplar çıkarmayı hedefleyen ENHANCER (Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi) kapsamındaki online etkinlikler devam ediyor.

Dijital Ekonomi, Girişimcilik ve Göç etkinliğinin açılışında konuşan ENHANCER Kıdemli Proje Direktörü Pınar Yapanoğlu, somut sonuçlara odaklandıklarını belirterek amaç ve hedeflere ilişkin şu bilgiyi verdi:

“Proje; Türkiye'de geçici koruma altında olan Suriyeli mültecilerin istihdam imkanlarını arttırıp yaşam koşullarını iyileştirmek suretiyle onların sosyo-ekonomik katılımına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Proje ile Türklerin girişimcilik kapasitesinin de geliştirilmesi hedefleniyor.”

Etkinlikte söz alan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, Gelişim Koordinatörü Murat Gazi Tekin seber güvenlik konusunun giderek önem kazandığının altını çizdi ve bu alanda yeni fikri olan Suriyelilere şu çağrıyı yaptı:

“Bu alandaki tüm yeni fikirleri desteklemeye hazırız. Dünyada siber güvenlik tahmin edemeyeceğiniz kadar ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Her gün binlerce tehdit, milyonlarca dolar zarar söz konusu. Bu alanda mutlaka yerli ve milli olmak durumundayız. Bizim kuruluş amaçlarımızdan biri girişimcilik. Bu noktada tabi ki mülteci kardeşlerimize aslında misafir olarak bakmıyoruz. Onları da bu sürece dahil etmeye çalışıyoruz. Özellikle üniversitelere gelmiş mülteci öğrencilerin katılımları ile bazı siber güvenlik aktiviteleri yapıyoruz. Onları tanımak istiyor ve sonra da firmalarımızda istihdam edilmelerine çalışıyoruz. Olumsuz koşullar nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan bu kardeşlerimize de imkanlar sunmak istiyoruz. Kümelenme bunun için kurulmadı ama destek mekanizmalarından birisi de bu. Bunlar da bizim insan kaynağımız. Çalışmalarıyla bize değer katacaklarına inanıyoruz.”

Ödüllü girişimci ve mültecileri yabancı dil öğretmeni olarak eğiten ve onları dünyadaki kurumsal öğrencilerle bağlayan bir platform olan Chatterbox Kurucusu Mursal Hedayat ise konuşmasında, dilin önemine dikkat çekti.

Mursal Hedayat, “Sadece birbirine bağlı olan taraflar değil, dünyanın neresinde olursanız olun birbiri ile iletişim kurabilen küresel bir toplum var. Burada küresel ekonomiyi iyileştirmek için yakalanması gereken çok önemli bir fırsat var. Yani madalyonun öteki yüzü var. Bu fırsatları kullanmak çok önemli” dedi.

Araştırmacı Julie M. Zollmann ise salgın surecinin dürnyayı farklı bir noktaya götürdüğünü belirterek, “ Düşünsenize ekonomiyi daha adil daha yeşil bir ekonomiyi yeniden inşa edebiliriz. Ama bu tartışmalar beni endişelendiriyor. Bugün geldiğimiz aşamada, hastalıklara sınır koyamıyoruz, ekonomik faaliyetlere sınır koyamıyoruz” diye konuştu.

BAŞARI HİKAYESİ

Önce Filistin’den Suriye’ye ardından da Suriye’deki savaş yüzünden Türkiye’ye gelmek zorunda kalan ve atalarından kalan bir meslek olan sedef kakma işçiliğinde başarı hikayesi yazan Suriyeli girişimci Atta Aqiel ise konuşmasında deneyimlerini şu sözlerle paylaştı:

“Biz mülteciler olarak sadece yardım alan olmak istemiyoruz. Ev sahibi topluma yararlı olacak altyapımız var. Geleneksel sanatlarla ilgili çalışmalarıbir platformda toplamak istiyoruz. Türk kültüründen etkilenen tasarımlar üretmek istiyoruz. Sonra da dünyaya satmak istiyoruz.