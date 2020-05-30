Suriyelilerin girişimci olması teşvik edilecek

Geçici koruma altındaki Suriyelilerin ekonomiye entegrasyonu için çok önemli bir adım atılıyor. Avrupa Birliği’nin 26.4 milyon avroluk bütçe ile desteklediği proje ile Suriyeli göçmenlerin iş kurmaları ve işlerini geliştirmeleri sağlanacak. 3 Haziran’da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve ICMPD Başkanı Michael Spindelegger katılımları ile açılışı gerçekleşecek olan proje ile Suriyeli göçmenlerin evsahibi toplumla birlikte girişimciliğe teşvik edilmesi öngörülüyor. Açılış etkinliği ayrıca “Dijitalleşen Dünyada Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Politika Çerçevesi ile Mültecilerin Entegrasyonunun Desteklenmesi” ve “Sosyo-ekonomik Entegrasyon için İnovasyon ve Teknoloji Politikaları Çerçevesinde Ev Sahibi Toplulukları ve Mültecileri Desteklemek” konusunda iki paneli içerecek.

Kaynakların verimli kullanımı, sürdürülebilirlik açısından katılımcıların 18-44 yaşları arasından seçilmesi şartı getirilen projede, yüzde 30 kadın kotası da uygulanacak.

1993 yılında kurulan, Türkiye’nin de 2018’de üye olduğu ICMPD, Türkçe adıyla Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi’nin yürüteceği ENHANCER (Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi) adı verilen proje İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Kayseri ve Hatay illerinde ve 48 ay süreyle devam edecek.

Projede destek verilecek alanlar şöyle özetlendi:

• Potansiyel girişimciler için temel ve teknik beceri geliştirme eğitimleri

• Bilgi birikimi transferine ve piyasaya erişime yönelik girişimci eşleştirme ve tedarik zincirleriyle buluşturma

• Alternatif finansmanla eşleştirme (kurumsal sosyal sorumluluk fonları, kitle finansmanı, etki finansmanı gibi)

• Potansiyel ve mevcut girişimciler için mentörlük

• Start-up hibe desteği

• Yerel kurumlara hizmetlerini geliştirmeye yönelik hibe destekleri

• Yerel girişimcilik ve ortak kullanım merkezlerinin oluşturulmasına yönelik hibe destekleri

• Yerel pazarlama iş birliği (collaborative marketing) oluşturma

• Ulusal ve yerel kurumlara göç-girişimcilik ve göç-ekonomik kalkınma politika alanlarını yönetme konusunda teknik yardım ve politika önerisi/çerçevesi geliştirme

• Yerel ekosistem komiteleri

• Ulusal düzeyde politika, izleme ve öneri geliştirme platformu

ICMPD Hakkında

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD), 17 Üye Devlet ve 250'den fazla personeli olan uluslararası bir kuruluştur. Dünya çapında 90'dan fazla ülkede faaliyet gösteren göç yolları boyunca verimli işbirliği ve ortaklıklar oluşturmak için çalışmalarında bölgesel bir yaklaşım benimsemektedir. ICMPD, üye devletleri, Avrupa Komisyonu, BM ve diğer kurumların yanı sıra bağışçılardan fon almaktadır. 1993 yılında kurulan ICMPD, BM gözlemci statüsüne sahiptir ve AB kurumları ve BM ajansları dahil 700'den fazla ortakla işbirliği yapmaktadır.

ICMPD, insan haklarına saygılı ve devletlerin ihtiyaçlarına duyarlı bir “ortaklık” anlayışı ve çalışma etiğine sahiptir. Bu anlayış etrafında ICMPD Avrupa’da, Avrasya’da, Orta Asya’da, Ortadoğu’da, Afrika’da ve Latin Amerika’da faaliyet göstermektedir. Viyana merkezli kuruluşun Brüksel'de bir temsilciliği, Malta'da bir bölge ofisi ve çeşitli ülkelerdeki proje ofisleri bulunmaktadır. ICMPD, Türkiye'nin konu ile ilgili politika girişimlerini desteklemek amacıyla ülkedeki göç ve mülteci kalıplarını ele almak için teknik yardım sağlamaktadır.

Göç Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün kalkınmaya duyarlı ve tutarlı bir göç politikasının geliştirilmesi ve uygulanmasını desteklemeyi amaçlayan “Sessiz Destek - Kalkınmaya Duyarlı ve Tutarlı Bir Türk Göç Politikası Çerçevesinin Desteklenmesi” projesi ve “Türkiye'de Kalkınmaya Duyarlı Göç Politikalarının Uygulanması”- SIDEM projesi, entegre, kanıta dayalı ve kalkınmaya duyarlı göç politikaları tasarlamayı ve uygulamayı, göçün Türkiye'deki coğrafi bölgeler üzerindeki etkilerine dair veriler elde etmeyi hedeflemiştir. Ayrıca, bu projelerin tamamlayıcısı olarak SUMMIT projesi, hem bölgesel hem de merkezi düzeyde yerel paydaşlar tarafından uygulanan entegrasyonu güçlendirme girişimlerini sürdürmektedir.

Bu projelerden edinilen tecrübelerden yararlanan ENHANCER projesi, ICMPD'nin politika geliştirme ve uygulama desteğini özellikle girişimcilik, girişimcilik ekosistemi ve politika tasarımına odaklanarak ölçeklendirmektedir. Proje özellikle geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye'deki yerel ev sahibi topluluklara sosyo-ekonomik katılımı için kapsamlı, yenilikçi ve kapsayıcı bir destek sunmayı amaçlamaktadır. Her iki taraf için girişimciliğin geliştirilmesi ve Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi projenin temel hedefleri arasındadır.

Sürdürülebilir Sosyo-ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitesinin İyileştirilmesi Projesi (ENHANCER) Hakkında

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ENHANCER Projesi, Türkiye'de geçici koruma altında olan Suriyeli mültecilerin istihdam imkanlarını arttırıp yaşam koşullarını iyileştirmek ve böylelikle topluma sosyo-ekonomik katılımına katkıda bulunmak amacıyla 2020 yılında başlamıştır. ENHANCER, geçici koruma altında olan Suriyeli mülteciler ve yerel ev sahibi topluluklar arasında potansiyel girişimcilerin ileri seviyelerde beceriler kazanması, girişimciler için geliştirilmiş iş bağlantıları, politika koordinasyonunun iyileştirilmesi ve sosyo-ekonomik uyum hakkında ulusal, bölgesel ve yerel aktörlerin katilimi dahil olmak üzere pratik sonuçları hedefleyen kapsamlı, yenilikçi ve kapsayıcı bir destek sağlamayı hedeflemektedir. Projenin 48 ay boyunca 11 vilayette (İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Kayseri, Hatay) faaliyet göstermesi amaçlanmaktadır. Proje, geçici koruma altında olan Suriyeli mültecilerin girişimcilik ekosisteminde konumlandırılmasını mümkün kılarak bu konuda yerel ev sahibi toplulukların kapasitesini güçlendirmeye çalışmaktadır.