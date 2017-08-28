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SUSMA dedi büyük ilgi gördü

Gazeteci Metin köklüçınar'ın SUSMA! isimli kitabı kısa sürede büyük ilgi gördü. Kitap hem yakın tarihe ışık tutuyor hem de hafızalarda derin izler bırakan olaylara farklı bir pencereden bakıyor.

SUSMA dedi büyük ilgi gördü

Gazeteci Metin Köklüçınar’ın yakın tarihin kapılarını aralayan ilk kitabı “SUSMA!” Halk Kitapevi tarafından yayımlandı. Raflarda yerini alan “SUSMA!” ile tarihe not düşen Sözcü Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Metin Köklüçınar, farklı bir dil ve farklı bir bakış açısıyla hafızalarda derin izler bırakan olayları tüm yalınlığıyla ele alıyor.
Otuz yılı aşkın gazetecilik hayatında her daim “SUSMA!” diyen Sözcü Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Metin Köklüçınar bu defa, “FISILDA, KONUŞ, BAĞIR YA DA YAZ AMA ASLA… SUSMA!” isimli kitabı ile okuyucularla buluştu. Kısa sürede büyük ilgi gören kitap hem yakın tarihe ışık tutuyor hem de hafızalarımızda derin izler bırakan olaylara tüm yalınlığı ile bakıyor.
Mesleğinin mutfağında yetişen Köklüçınar, “Ne siyasi olmak amaç ne bilimsel ne edebi. ‘Asil’ mesele insani durabilmek” diyor. Kısacası bu kitabı; “İnsan hayata iki eser bırakıyor dünyaya… Birisi evlat diğeri ise kitap…” diyerek sunuyor kitapseverlere… Peki, kitap okura ne sunuyor sorusunu ise Köklüçınar şöyle cevaplıyor; “Hepimizin dilinin ucuna gelen ve kendimizi tuttuğumuz cümleleri sıraladım. Biraz nükteyle mizah arası… Bazıları talihsiz, zamansız… Sıcak bir somun gibi taze, sert ancak içi yumuşacık bir arzuhaldir bu...”
 
METİN KÖKLÜÇINAR KİMDİR?

Metin Köklüçınar 1987 yılında meslek hayatına başladı. Milliyet Gazetesi’nde gazeteciliğe adım atan Köklüçınar, sırasıyla Hürriyet ve Sabah’ta devam etti.  Akşam Gazetesi’nde beş buçuk yıl görev yaptıktan sonra Yeniçağ, DB Tercüman, Evet ve Bugün gazetelerinin kuruluş aşamalarında çalıştı. Otuz yılı aşkın meslek hayatında grafiker, sayfa sekreteri, görsel yönetmen, yazı işleri müdürü ve yayın koordinatörü görevlerini yürüten Metin Köklüçınar halen Sözcü Gazetesi Yazı İşleri Müdürü olarak meslek hayatına devam ediyor.


 
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