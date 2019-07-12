Tabelaları sökülecek Hamile bir kadının aracına saldıran Hasan ve Hüseyin Sel’in sahip olduğu Seydioğlu Baklavaları hakkında, Seyidoğlu Baklavaları'nın marka değerlerine zarar verdiği gerekçesiyle aldırdığı ihtiyati tedbir kararı sonuca bağlandı.

Hamile bir kadının içinde bulunduğu araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel'in sahip olduğu Seydioğlu Baklavaları hakkında Seyidoğlu Baklavaları'nın ihtiyati tedbir kararı talebine ilişkin mahkeme ihtiyati tedbir kararının kabulüne karar vererek Seydioğlu'nun tabelalarının sökülmesine karar verdi.



Seyidoglu markasını haksız kullanım, haksı rekabet ve marka ismine tecavüz nedeniyle daha öncede mahkemeye verilen Seydioğlu firması sahiplerinin son karıştıkları insanlık dışı olayda hamile bir kadının aracına saldırıp zarar veren saldırganlar tutuklanmıştı. Olayın ardından bir gelişme de mahkemenin haklarındaki ihtiyati tedbir kararına olumlu cevap vermesi ile yaşandı.



Bakırköy 1. Fikri Sinai Hukuk Mahkemesi talebe ilişkin bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Yapılan bilirkişi incelemesinde Seydioğlu markasının Seyidoğlu ile iltibas oluşturacak derece benzer isme sahip olduğu ve markaya tecavüz ile haksız rekabet teşkil edecek boyutta olduğunun belirlendiği açıklandı.



Mahkeme ihtiyati tedbir talebinin kabulüne karar vererek, Seydioğlu'nun her türlü yayın, tanıtım malzemesi, mal, ürün, ambalaj, tabela, afiş, broşür, reklam, ilan ve internet üzerinden tanıtım kullanımlarının tedbiren önlenmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca Seydioğlu'nun tabelalarının tedbiren sökülmesine de karar verdi.



