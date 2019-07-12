Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar malatya ABD türkiye sudan FED
“Korkutan teknoloji“ Deepfake
Korkutan teknoloji!
Tarımda uzmanlığa hibe desteği
Tarımda uzmanlığa hibe
SPK haftalık bülteni
SPK haftalık bülteni
Filli Boya resmen Japonların oldu
Filli Boya satıldı
Garanti BBVA'ya Euromoney'den ödül
Garanti BBVA'ya ödül

Tabelaları sökülecek

Hamile bir kadının aracına saldıran Hasan ve Hüseyin Sel’in sahip olduğu Seydioğlu Baklavaları hakkında, Seyidoğlu Baklavaları'nın marka değerlerine zarar verdiği gerekçesiyle aldırdığı ihtiyati tedbir kararı sonuca bağlandı.

Tabelaları sökülecek
banner17
Hamile bir kadının içinde bulunduğu araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel'in sahip olduğu Seydioğlu Baklavaları hakkında Seyidoğlu Baklavaları'nın ihtiyati tedbir kararı talebine ilişkin mahkeme ihtiyati tedbir kararının kabulüne karar vererek Seydioğlu'nun tabelalarının sökülmesine karar verdi.

Seyidoglu markasını haksız kullanım, haksı rekabet ve marka ismine tecavüz nedeniyle daha öncede mahkemeye verilen Seydioğlu firması sahiplerinin son karıştıkları insanlık dışı olayda hamile bir kadının aracına saldırıp zarar veren saldırganlar tutuklanmıştı. Olayın ardından bir gelişme de mahkemenin haklarındaki ihtiyati tedbir kararına olumlu cevap vermesi ile yaşandı.

Bakırköy 1. Fikri Sinai Hukuk Mahkemesi talebe ilişkin bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Yapılan bilirkişi incelemesinde Seydioğlu markasının Seyidoğlu ile iltibas oluşturacak derece benzer isme sahip olduğu ve markaya tecavüz ile haksız rekabet teşkil edecek boyutta olduğunun belirlendiği açıklandı.

Mahkeme ihtiyati tedbir talebinin kabulüne karar vererek, Seydioğlu'nun her türlü yayın, tanıtım malzemesi, mal, ürün, ambalaj, tabela, afiş, broşür, reklam, ilan ve internet üzerinden tanıtım kullanımlarının tedbiren önlenmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca Seydioğlu'nun tabelalarının tedbiren sökülmesine de karar verdi.

 
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5