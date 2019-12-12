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Tadında Anadolu Yerli Malı Haftası’nı kutluyor

Yerli üretimi destekleyen ve her zaman yerli üreticinin yanında olan Tadında Anadolu, 12-18 Aralık tarihleri arasında Yerli Malı Haftası’nı kutluyor. Cevizden kuru incire, yerli kividen Trabzon hurmasına pek çok lezzetli ürünün tadılabileceği haftada misafirler Türkiye’nin dört bir yanından gelen yöresel ürünleri deneyimleyebilecek.

Tadında Anadolu Yerli Malı Haftası’nı kutluyor
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Yerli Malı Haftası’nda yerli üretim bilincini aşılamayı hedefleyen Tadında Anadolu, bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve Türkiye’de emek verilerek üretilen yerli malı kullanmanın önemi vurguluyor. Her yörenin özgün ürünlerini, o yöreden özenle tedarik ederek misafirleriyle buluşturan, Anadolu mutfak kültürünü yenilikçi yaklaşımlarla geliştirmek için emek sarfeden her üreticinin yanında olan Tadında Anadolu, kutladığı Yerli Malı Haftası ile bu ürünleri misafirlerine de ikram ediyor.

12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan haftada, ceviz, fındık, kuru incir, keçiboynuzu, kayısı ve dut kurusu, armut, mandalina, Trabzon hurması, kestane, yerli kivi, nar, iğde gibi pek çok yerli üretim Tadında Anadolu şubelerinde misafirlere ikram edilecek. El emeğine, göz nuruna, alın terine değer veren Tadında Anadolu, bu ürünleri yerinden temin ederek yerel üreticiye de destek oluyor.

Tadında Anadolu, İstanbul Havalimanı, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes havalimanlarında ve Altunizade Capitol AVM’de misafirlerine Anadolu’nun zengin ve çeşitli lezzetlerini sunmaya devam ediyor.

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Tadında Anadolu Yerli Malı Haftasını Kutluyor
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