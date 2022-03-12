Tam 14 yıldır hem satrança hem de kadına destek oluyor

Arzum’un 14 yıldır desteklediği Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası sona erdi. Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından organize edilen şampiyonanın finalleri 05 - 11 Mart tarihleri arasında Balıkesir’deki Ve Ayvalık Otel’de yapıldı. Türkiye’nin dört bir yanından 82 usta kadın satranç sporcunun mücadele verdiği şampiyonada IM Ekaterina Atalık birinci olurken WFM Yulia Gökbulut ikinci, WCM Çiğdem Onur üçüncü oldu. Satranç sporuna gönül vermiş kadınlar ve genç kızların yanında olmak için Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası’na 2009’dan beri sponsor olan Arzum, yurdun her yerinden profesyonel kadın satranç sporcu sayısının artmasına ciddi katkı sağladı. Ülkemizin en prestijli satranç şampiyonaları arasında yer alan Arzum Türkiye Kadınlar Şampiyonası, son yıllarda ulusal ve uluslararası arenada dereceye girmiş sporcularla beraber, 81 ilden 7’den 77’ye binlerce lisanslı kadın sporcunun mücadele etmek istediği bir şampiyona haline geldi.

‘Hamle sırası kadınlarda, Arzum yanlarında’

Arzum CEO’su Mete Zadil, şampiyonanın final gününde tüm yarışmacıları tebrik ederek şunları söyledi: “Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası’na sponsorluğumuzu 14 yıldır ara vermeden sürdürüyoruz ve bu sponsorlukla; ‘Hamle sırası kadınlarda, Arzum yanlarında’ diyoruz. Şampiyona ile Türkiye’deki profesyonel kadın satranç sporcu sayısının artmasına katkı sağlayabilmek çok önemsediğimiz bir konu. İlk kez sponsor olduğumuz 2009 yılından bu yana şampiyonaya katılan sporcu sayısındaki artış bizi çok mutlu ediyor. Finallerde yarışmak için binlerce sporcu mücadele etti ve 82 sporcu katıldı. Bugün mevcut kadın lisanslı sporcu sayısının 358 bin 153 ile tüm branşların önünde yer alması da Türkiye’de satrancın geleceğine olan inancımızı artırıyor. Türkiye’nin en prestijli satranç şampiyonaları arasında yer alan Arzum Türkiye Kadınlar Şampiyonası’nın, son yıllarda ulusal ve uluslararası arenada dereceye girmiş sporcularla birlikte, 7’den 77’ye binlerce lisanslı kadın sporcunun mücadele etmek istediği bir şampiyona haline dönüşmesi bize büyük gurur veriyor. Sporcu sayılarımızdaki büyük yükselişle amacımıza adım adım ulaştığımızı görüyoruz. Sosyal yaşamda özgün bir yere sahip olan satranç sporunda kadınları teşvik etme ve onlara destek olma fırsatı bulduğumuz için Arzum olarak kendimizi şanslı hissediyoruz. Hem kadın sporcu anlamında hem de genel olarak satrançta daha ileri bir noktaya erişebilmek için Türkiye Satranç Federasyonu ile el ele çalışmayı sürdüreceğiz.”

“Satranç Sporu Sponsorları İle Daha Da Güçlü”

Satranç sporundan kadınların sayısını ve etkinliğini her geçen yıl arttırdıklarını söyleyen TSF Başkanı Gülkız Tulay da şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Satranç Federasyonu olarak satranç sporunun 85 milyona ulaşması, her vatandaşımızın satranç sporu ile tanışması için çalışıyoruz. Satranç sporu bugün; uluslararası dereceleri, dünya tarafından takdir edilen organizasyon yeteneği, lisanslı sporcu sayısı gibi birçok başarısı ile ülkemizin en tercih edilen ve popüler sporları arasında yer alıyor. Bu başarı da ise en büyük destekçilerimiz sponsorlarımız oldu. Arzum Elektrikli EV Aletleri ile de 14 yılı bulan birlikteliğimizde satranç sporunda kadınların etkinliği gün geçtikçe arttı. Satranç sporu Arzum ile daha da güçlendi. Satranç sporuna ve kadınlarımıza verdikleri destek için Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı ve Arzum CEO’su Mete Zadil nezdinde tüm Arzum ailesine teşekkürlerimizi iletiriz. 2022 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonasına katılan binlerce sporcumuza teşekkür eder, dereceye giren sporcularımızı ise tebrik ederim.”

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Hakkında:

Türkiye’nin önde gelen elektrikli ev aletleri markası Arzum, 55 yıllık sektör birikimiyle ‘Sen dokunursun değişir dünya’ mottosuyla tasarladığı ürünleriyle, güvenilir ve yenilikçi bir marka. Türkiye ve dünyada, gıda hazırlama, pişirme ve kızartma, sıcak içecek hazırlama, temizlik, kişisel bakım, ütü olmak üzere 6 farklı ürün kategorisinde 650 ürünüyle milyonlarca kişiye satış gerçekleştiriyor. Türkiye’de ilklere imza atarak küçük ev aletleri sektörüne yön veren Arzum, tasarım ve inovasyonu vazgeçilmezi olarak görüyor. Bu vizyon ile, ulusal ve uluslararası birçok yarışmada prestijli ödüllerin sahibi olan Arzum aynı zamanda Arzum OKKA markasıyla Türk kahvesi kültürünün dünyaya yayılımını da misyon edindi. Doğrudan fincana servis, közde pişirilme ve kendi kendini yıkayabilme özellikleriyle dünyanın her yerinde ideal lezzetler sunan Arzum OKKA'lar, Türk kahvesinin globalleşme serüvenine makineli çözüm oldu. 2019'un ilk yarısında Ducati birlikteliği ile ses getiren, tasarım ve performansın buluştuğu bakım serisi Ducati by Arzum ile erkeklerin kişisel bakımında da vazgeçilmez olan Arzum, bu pazarda büyümek için çalışmalarını sürdürüyor. 2020’nin son aylarında gerçekleşen ve rekor talep gören halka arz ile gücüne güç katan Arzum, dünya markası olma hedefiyle yeni başarılara imza atma yolunda emin adımlarla ilerliyor.