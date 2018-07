Tam 38 yıldır işçiler onu unutmadı

DİSK'in kurucusu Kemal Türkler, katledilişinin 38'inci yılında mezarı başında anıldı. Anmada yapılan konuşmalarda birlikte mücadeleye dikkat çekilirken DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Geçmişimize ve bütün birikimimize sahip çıkacağız" dedi.

Anmada ilk olarak söz alan Kemal Türkler’in kızı Olgun Türkler Soydan, “DİSK’in geçmişteki günlerine kavuşacağına olan inancımla ve özellikle gençlerin gözlerindeki pırıltıyı da gördüğümde çok mutlu oluyorum. İçerisinden geçtiğimiz zorlu günlerden, zorlu ülke koşullarında hep birlikte olup mücadele edersek içinden güçlükle de olsa çıkabileceğimiz, verdiğimiz mücadelenin sonucunu alabileceğimiz günlere ve aydınlığa ulaşacağımıza olan umudumu hiçbir zaman yitirmedim” şeklinde konuştu.



Türkler’in kendilerine bırakmış olduğu mirası, işçi sınıfının diğer kuşaklara onurlu bir şekilde aktarmak için mücadele verdiklerini kaydeden Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu da şöyle konuştu:

“38 yıl, elbette ortalama insan ömrü için yarı ömür demektir. Bugün 40 yıla yaklaşan bir sürenin sonunda Kemal Türkler’in ortaya koymuş olduğu mücadele ilkeleri çok daha fazla geçerli hale geldi. O gün yapılan şeylerin bugün daha fazla ihtiyaç haline geldiğini düşünüyoruz. Bizlere bırakılan bu mirastan gurur duyuyoruz."

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise “Bugün bu ülkede devleti sıfırdan kuruyoruz diyerek, bu ülkeyi tek adam rejimine sürüklemeye çalışan bir süreci yaşıyoruz. Bu, kurmaya çalıştıkları yeni düzenin hangi sınıfların yararına hangi sınıfların zararına olduğunu önce fiili bir biçimde yaşatılan süreçten sonra 20 Temmuz 2016’dan bu yana ilan edilen OHAL sürecinden ve şimdi de son bir aylık süre içerisinde art arda gelen kararnamelerle yaşatılanlardan biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni rejimin işçi ve emekçi düşmanı olduğuna dikkat çeken Çerkezoğlu şöyle devam etti:

“İşçi sınıfının kazanılmış tüm haklarını ortadan kaldıran, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenleri açlık sınırının altında ücrete mahkum eden, her gün ama her gün konuşurken en az beş işçi arkadaşımızın hayatını kaybetmesine yol açan taşeronlaştırmayı ve güvensizleşmeyi getiren, zenginlerin daha zengin yoksulların daha zengin olmasının sonucunu doğuran bu düzendir."



Çerkezoğlu, son olarak şunları söyledi:

"Bu rejim madende yerin yedi kat dibine giren bir işçi arkadaşımızla oradaki kazma sapı arasında, inşaatın 38 katına çıkan işçinin hayatı, onun çocuğuna, geleceğine bir asansör vidası arasında hiçbir fark görmeyen sermaye rejimidir. Ve biliyorlar ki bu emek düşmanı rejimi sürdürmelerinin tek bir yolu var oda toplumu ve her şeyden önce de işçi örgütlerini baskı altına almaktır. Doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı olan devlet denetleme kuruluna sendikalarımızın seçilmiş görevlerini ellerinden alma yetkisi bile verildi. 12 Eylül’ün bile gerisine gidildi. Buradan açık bir biçimde söylüyoruz. Sendikalarımızı ve DİSK’i devletin ve Cumhurbaşkanlığının birer bürosu haline getirmeye çalışanlar bilsin ki biz DİSK’liler olarak geçmişimize ve bütün birikimimize sahip çıkacağız.”

Anma, mezarlığa karanfillerin bırakılmasıyla son buldu.