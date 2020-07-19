Tam 6 defa en etik şirket seçildi

Türkiye’nin öncü finans kuruluşu Kuveyt Türk, etik ve iş ahlakı alanında farkındalık oluşturmak amacıyla EDMER tarafından düzenlenen “ETİKA 2019 Türkiye’nin En Etik Şirketleri” organizasyonunda altıncı kez ödüle layık görüldü. Türkiye’de Etik Komitesi olan ve Etikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi bulunan tek finans kuruluşu olduklarını belirten Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, “Müşterilerimize verdiğimiz hizmette dürüstlük, tarafsızlık, şeffaflık, gizlilik gibi etik ilkelerimize her koşulda riayet ediyoruz” dedi.

Kuveyt Türk, Etik Değerler Merkezi Derneği’nin (EDMER) iş dünyasında etik değerlerin artmasına katkı sunmak amacıyla düzenlediği “ETİKA Türkiye’nin En Etik Şirketleri” organizasyonunda ödüle layık görüldü. Sekiz yıldır düzenlenen organizasyona altı yıldır katılan ve katıldığı tüm yıllarda ödüle layık görülen Kuveyt Türk önemli bir başarıya imza attı.

Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, “Kuveyt Türk olarak 31 yıldır ‘değerlerimizle büyüyoruz’ anlayışıyla Türkiye’nin sahip olduğu yerel ve milli değerlerin korunması, geliştirilmesi ve yaşatılması için çaba sarf ediyoruz. Katılım finans prensiplerine bağlı, etik değerleri olan, müşteri odaklı bankacılığı ön plana çıkaran bir finans kuruluşuyuz. Temel hizmet ilkelerimizi ve etik değerlerimizi tüm çalışanlarımızla birlikte geliştirmeyi önemsiyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müşterilerimize verdiğimiz hizmette dürüstlük, tarafsızlık, şeffaflık, gizlilik gibi etik ilkelerimize her koşulda riayet ediyoruz” dedi.

Türkiye’de Etik Komitesi olan ve Etikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi bulunan tek finans kuruluşu olduklarının altını çizen Aslan Demir, “Kurumsal yapımızda ‘etik elçilerimiz’ adını verdiğimiz bir organizasyon da yer alıyor. Tüm birimlerimizde ve her şubemizde bulunan etik elçilerimiz, etikle ilgili konularda kurum içi ödüllendirme, bilgilendirme, iletişimi artırma gibi vazifeleri yürütüyor. Etikle ilgili konuları yönettiğimiz Etik Bildirim Sistemi de kurumumuzda önemli bir yere sahiptir. Kuveyt Türk’te yeni göreve başlayacak olan arkadaşlarımıza yönelik etik özelinde bir günlük oryantasyon programı düzenliyoruz. Çalışanlarımız ise oyunsallaştırma yöntemiyle hazırladığımız Etik Bankacılık eğitimini düzenli şekilde alıyor. Etik değerlere uyma kriterlerine göre firmaların değerlendirdiği bir organizasyonda altıncı kez ödüle layık görülmek memnuniyet verici. Marifet iltifata tabidir. Bankamızı ödüle layık gören EMDER’e teşekkür ederiz. Kuveyt Türk, bundan sonraki süreçte de etik bankacılık konusundaki tutumunu ve sağlam duruşunu sürdürecektir” dedi.

Etik değerlere önem veren şirketlerin ödüllendirilmesi, toplum nazarında itibarlarının artırılması ve diğer şirketlerin de etik konusundaki duyarlılıklarını artırmak amacıyla düzenlenen “ETİKA 2019 - Türkiye’nin En Etik Şirketleri ödül töreninin Eylül ayında düzenlenmesi bekleniyor. Bu yıl sekizincisi düzenlenen organizasyonda kendi sektörlerinin lideri 24 kurum ödül almaya hak kazanmıştı.

Kuveyt Türk Hakkında

Kuveyt Türk 1989 yılında kurulmuştur. Seçkin finansal ürün ve hizmetlerini etkin bir biçimde tasarruf sahipleri ve yatırımcılarla buluşturan Kuveyt Türk, müşteri odaklı yaklaşımı, teknoloji-inovasyon çalışmaları ve dijital dönüşüm yolunda attığı adımlarla sektöründeki öncü konumunu sürdürmektedir. Altın alanında adım atan ilk katılım finans kuruluşu olan Kuveyt Türk ayrıca, Avrupa ve Türkiye’de sektörün ilk sukuk işlemini gerçekleştirmiştir. Türkiye’de bir finans kuruluşu tarafından hayata geçirilen ilk Ar-Ge merkezini 2010 yılında kuran Kuveyt Türk, bugün Türkiye’de üç Ar-Ge merkezine sahip tek finans kuruluşu unvanına sahiptir. Ar-Ge merkezinde geliştirilen projeler arasında, video görüşme ile self servis işlemlerin bir arada yapılabildiği XTM gibi dünyada bir ilk olan projeler de yer almaktadır. Bugün itibarıyla Türkiye genelinde 433 şubesiyle hizmet veren Kuveyt Türk, yurt dışında ise Bahreyn şubesi ve Almanya’daki iştiraki KT Bank AG’yle faaliyetlerini sürdürmektedir. Operasyonel çalışmalarının yanı sıra toplumsal değerleri temel alarak ve kültürel varlıklara sahip çıkarak önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atan Kuveyt Türk, “Değerlerimizle büyüyoruz” stratejisi doğrultusunda birçok restorasyon projesi üstlenmiş, kitap ve belgesel gibi kalıcı eserler ortaya koymuştur.