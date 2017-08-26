Tarihi Cendere Köprüsü çevresinde temizlik seferberliği

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki gönüllü gençler, Cendere Çayı üzerinde bulunan yaklaşık 2 bin yıllık Cendere Köprüsü çevresinde temizlik yaptı.



Roma İmparatoru Septimius Severus tarafından yaptırılan Nemrut yolu güzergahındaki köprüyü her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

Piknikçilerin de uğrak yeri olan bölgede, bırakılan atıklar dolayısıyla kötü görüntüler oluşuyor.

Kahta Gençlik Merkezi üyesi 20 genç, piknikçilerin neden olduğu kötü görüntüyü ortadan kaldırmak için bir araya geldi.

İlçede yaklaşık bir aydan beri her gün gönüllü olarak mesire ve turistik alanlarda çöp toplayan Mehmet Çoban ile bölgeye gelen gençler, çevre temizliği yaptı.

Gönüllülerden Tuğba Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi Cendere Köprüsü ve çevresini kirli gördüklerinde çok üzüldüklerini, insanlardan tek isteklerinin çöplerini çevreye atmamaları olduğunu belirtti.

Gelecek nesillere kirli bir doğa bırakmaya kimsenin hakkı olmadığını ifade eden Kaya, eğer insanlar kendi çöpünü etrafa atmazsa, bir başkasının o çöpleri toplamasına da gerek kalmayacağını kaydetti.

Gönüllü İbrahim Didin ise doğanın kirletilmesinin bir insanlık suçu olduğunu dile getirerek, temizlik çalışmasını severek yaptıklarını söyledi.

Fatma Sena Fırat da büyüklerden çöplerini atarken bir kez daha düşünmelerini istedi.

Yaklaşık bir aydan bu yana gönüllü olarak çevrede çöp toplayan Mehmet Çoban ise kendisine ilk desteğin gençlerden gelmesinin anlatılmayacak kadar mutluluk verdiğini belirtti.

Çoban, "Toplumda bu tür bilinçlenmelerin giderek artması gelecek adına umut verici oldu. Büyüklerin kirlettiği bu yerleri gençlerin temizlemesi büyükler adına üzüntü verici olduğu gibi gençler adına çok sevindiricidir. İnanıyorum ki yeni nesil tabiatı daha çok sevecek ve koruyacaktır. Gençlere bu duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Gençler temizlik faaliyetinden sonra tarihi Cendere Köprüsü'nde fotoğraf da çektirdi.