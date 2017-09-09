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Tarihi vagon ve istasyon evi turizme kazandırıldı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan Hicaz demiryolunda kullanılan 4 vagondan biri ile yaklaşık 70 yıllık istasyon evinin restorasyonu tamamlandı

Tarihi vagon ve istasyon evi turizme kazandırıldı

ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan Sirkeli Höyüğü yakınlarında Hicaz demiryolunda kullanılan yaklaşık 70 yıllık 4 vagondan biri ile istasyon evi restore edilerek turizme kazandırıldı.
Sirkeli Höyüğü yakınlarında bulunan alanda restore edilen ve Sirkeli Araştırma ve Ziyaretçi Merkezi olarak hizmet edecek istasyon evi ziyarete açıldı.
İçerisinde Sirkeli Höyüğü'nde yapılmış kazılarla ilgili görsellerin bulunduğu merkez, kazı ekibi tarafından da araştırma merkezi olarak kullanılacak.
Ceyhan Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy, Ceyhan Belediye Başkan Vekili Ali Alper Boydak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazılar Genel Müdürlüğü Kazılar Daire Başkanı Köksal Özköklü, Adana Müze Müdürü Nedim Dervişoğlu, restorasyonu yapılan vagon ve istasyon eviyle ilgili Sirkeli Höyüğü'nde kazı çalışmalarını yürüten Bern Üniversitesinden Mirko Novak ve Deniz Yaşin Meier'den restorasyonu yapılan vagon ve istasyon eviyle ilgili bilgi aldı.
Kazı Başkan Yardımcısı Meier, yaptığı açıklamada, çalışmayla istasyon evinin ve 4 vagondan birinin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından restorasyonunun yapılarak turizme kazandırıldığını söyledi.
İstasyon evinin, kazı ekibinin çalışmaları için kullanılacağı bir araştırma merkezi olduğunu ifade eden Merier, "Burası çalışmalarımız için araştırma ve turizm merkezi olarak kullanım görecek. İstasyon evinin yanındaki bahçede eski Hicaz yoluna ait 4 vagon vardı. Bunlardan üçü halen orada. Biri restore edildi ve ilk kullanım haline getirildi. Üç vagonu bilerek öyle bıraktık, amacımız arkeolojileşme sürecini göstermek. Bu vagonlarından birinin demirleri çalınmış, zamanla çökecek, bitki örtüsüyle kaplanacak daha sonra toprak kaplanacak ve küçük bir höyükleşme olacak, bunu göstermek amaçlı bıraktık." diye konuştu.
Daha sonra katılımcılar, Sirkeli Höyüğü'ndeki açmalarda incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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