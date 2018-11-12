TARIM VE GIDADA ETİK UYGULAMALAR MASAYA YATIRILDI

(Elif Attepe yazıyor…) Doğru bilinen yanlışlar ya da yanlış bilinen doğrular, işte tüketici algısını değiştiren hatta halk sağlığını etkileyen en önemli unsur. Basından iş adamlarına, STK’lardan mesleki örgütler’e kadar herkesin muzdarip olduğu bir konu. Her kesimin fikirleri ve önerileri var ancak çözüme giden yol ortak amaçtan geçiyor.
TARGET ve TÜGİS işbirliği ile gerçekleşen bu yılki Güz Seminerlerinin ilki İstanbul Sanayi Odası’nda gerçekleşti. Ana konusu iş dünyasından basına, sektörel çalışmalardan uluslararası örneklere kadar etik ilkelerin tanımlanması ve uygulanması olan seminerler dizisine, TARGET Başkanı Prof. Dr. Cemal Taluğ ve TARGET Yönetim Kurulu Üyesi Petek Ataman’ın yaptığı açılış konuşmaları ile başlandı. Prof. Dr. Yasemin Yalım’ın Tarım ve Gıda Etiğinde Değersel İkilemler ve Yıldız Holding İnsan Kaynakları Sorumlusu Bahattin Aydın’ın Gıda sanayinde etik uygulamalar konulu çerçeve sunumunun ardından oturumlara geçildi. Konusu Gastronomi ve Etik olan ilk oturumun moderatörü Dilek Emil, konuşmacıları Doç. Dr. Sibel Özilgen, Turistik Restoran Yatırımcıları İş Adamları Derneği Başkanı Kaya Demirer ve EKS Mutfak Akademisi’nden Eyüp Kemal Sevinç oldu. 1980’den sonra gelişen trendler çerçevesinde yeme alışkanlıklarının nasıl değiştiği ve sürece pazarlamanın gücünün de eklenmesi ile medyanın yan ürünü olan etkileme gücüne sahip kişilerin(influencer) toplum yaşamı ve beslenme düzenimizi nasıl etkilediklerinin sıkça konuşulduğu oturumda benide tekrar düşünmeye iten özellikle Şef Eyüp Kemal Sevinç’in sıkça değindiği bloggerlar konusu oldu. Bugün bilgisi ya da deneyimi takipçi sayısı ile ölçülen sosyal medya fenomenleri kendi ticari kaygıları ile paylaşımlarda bulunurken toplumu yanlış yönlendirebiliyor, bizlerde kendimizi farklı trendlerin uygulayıcısı olarak bulabiliyoruz. Eğitim ve deneyimi olmayan bir bloggerın chia tohumları ile hazırlanmış kahvaltısını hiç hareket etmeden oturduğumuz yerde uygulayıp sözüm ona sağlıklı yaşamaya çalışırken Eyüp Şef’in de söylediği gibi mutfakta hiç bulunmamış, pişirmemiş, bulaşık yıkamamış kişiler üstlerinde aşçı önlüğü ile yılların usta aşçısı görüntüsü ile demeçler, beyanlar verebiliyorlar kısacası doğru bilinen yanlışları oluşturabiliyorlar. Peki bu etik kurallar silsilesindeki kırılmalar sonucu toplum ve kültürlerdeki deformasyondan hangimiz suçluyuz, etik davranmayan ama trendleri oluşturanlar mı, doğru olup olmadığını araştırma gereği duymadan sadece takipçi sıfatı ile bu kişileri besleyen bizler mi, yoksa bu kişilerin güçlenmesine ön ayak olan medya mı? Evet konu yine dönüp dolaşıp medyaya geldi değil mi?...İşte ana konusu etik olan ve akışı çok iyi düşünülmüş bu etkinlikte ikinci oturumun başlığı Tarım ve Gıda Alanında Medya Etiği idi. Petek Ataman’ın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumun konuşmacıları gazeteci ve yazar Faruk Bildirici, gazeteci ve yazar Fikri Türkel ve Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı ve gazeteci Celal Toprak oldu. Medyanın günah keçisi olduğu günümüzde konuşmacılar kendi etik değerleri doğrultusunda uygulamaları anlattılar. Gazeteciliğin en önemli amacının kamu yararı ve en önemli görevinin toplumu bilgi ile doyurmak olduğu, bir konu ya da olayın yazılmamasının o olayın yaşanmamasına neden olamayacağı, istenileni yazanların sıfatlarının gazeteci değil reklamcı olduğu ve bu kişiler ve kurumlar ile mücadelelerini, tarım konusunda uzman gazeteci azlığı ve bu anlamda meslek örgütleri ve stk’lar ile ortak çalışmaların yetersizliği de konuşuldu. Şimdi dönelim başa, açıkçası doğru bilinen yanlışlar ile mücadelede bende medyanın tek başına suçlu olduğuna inanmayanlardanım, bu doğru bilinen yanlışları onlar oluşturmadığı gibi oluşturan kişilerin büyümesinde de tek taraf değiller, peki çözüme nasıl ulaşıcaz, birbirimizi suçlamayı bırakıp ortak mücadele ve ortak çalışmalar ile.
TARGET ve TÜGİS işbirliği ile gerçekleşen bu yılki Güz Seminerlerinin ilki İstanbul Sanayi Odası’nda gerçekleşti. Ana konusu iş dünyasından basına, sektörel çalışmalardan uluslararası örneklere kadar etik ilkelerin tanımlanması ve uygulanması olan seminerler dizisine, TARGET Başkanı Prof. Dr. Cemal Taluğ ve TARGET Yönetim Kurulu Üyesi Petek Ataman’ın yaptığı açılış konuşmaları ile başlandı. Prof. Dr. Yasemin Yalım’ın Tarım ve Gıda Etiğinde Değersel İkilemler ve Yıldız Holding İnsan Kaynakları Sorumlusu Bahattin Aydın’ın Gıda sanayinde etik uygulamalar konulu çerçeve sunumunun ardından oturumlara geçildi. Konusu Gastronomi ve Etik olan ilk oturumun moderatörü Dilek Emil, konuşmacıları Doç. Dr. Sibel Özilgen, Turistik Restoran Yatırımcıları İş Adamları Derneği Başkanı Kaya Demirer ve EKS Mutfak Akademisi’nden Eyüp Kemal Sevinç oldu. 1980’den sonra gelişen trendler çerçevesinde yeme alışkanlıklarının nasıl değiştiği ve sürece pazarlamanın gücünün de eklenmesi ile medyanın yan ürünü olan etkileme gücüne sahip kişilerin(influencer) toplum yaşamı ve beslenme düzenimizi nasıl etkilediklerinin sıkça konuşulduğu oturumda benide tekrar düşünmeye iten özellikle Şef Eyüp Kemal Sevinç’in sıkça değindiği bloggerlar konusu oldu. Bugün bilgisi ya da deneyimi takipçi sayısı ile ölçülen sosyal medya fenomenleri kendi ticari kaygıları ile paylaşımlarda bulunurken toplumu yanlış yönlendirebiliyor, bizlerde kendimizi farklı trendlerin uygulayıcısı olarak bulabiliyoruz. Eğitim ve deneyimi olmayan bir bloggerın chia tohumları ile hazırlanmış kahvaltısını hiç hareket etmeden oturduğumuz yerde uygulayıp sözüm ona sağlıklı yaşamaya çalışırken Eyüp Şef’in de söylediği gibi mutfakta hiç bulunmamış, pişirmemiş, bulaşık yıkamamış kişiler üstlerinde aşçı önlüğü ile yılların usta aşçısı görüntüsü ile demeçler, beyanlar verebiliyorlar kısacası doğru bilinen yanlışları oluşturabiliyorlar. Peki bu etik kurallar silsilesindeki kırılmalar sonucu toplum ve kültürlerdeki deformasyondan hangimiz suçluyuz, etik davranmayan ama trendleri oluşturanlar mı, doğru olup olmadığını araştırma gereği duymadan sadece takipçi sıfatı ile bu kişileri besleyen bizler mi, yoksa bu kişilerin güçlenmesine ön ayak olan medya mı? Evet konu yine dönüp dolaşıp medyaya geldi değil mi?...İşte ana konusu etik olan ve akışı çok iyi düşünülmüş bu etkinlikte ikinci oturumun başlığı Tarım ve Gıda Alanında Medya Etiği idi. Petek Ataman’ın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumun konuşmacıları gazeteci ve yazar Faruk Bildirici, gazeteci ve yazar Fikri Türkel ve Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı ve gazeteci Celal Toprak oldu. Medyanın günah keçisi olduğu günümüzde konuşmacılar kendi etik değerleri doğrultusunda uygulamaları anlattılar. Gazeteciliğin en önemli amacının kamu yararı ve en önemli görevinin toplumu bilgi ile doyurmak olduğu, bir konu ya da olayın yazılmamasının o olayın yaşanmamasına neden olamayacağı, istenileni yazanların sıfatlarının gazeteci değil reklamcı olduğu ve bu kişiler ve kurumlar ile mücadelelerini, tarım konusunda uzman gazeteci azlığı ve bu anlamda meslek örgütleri ve stk’lar ile ortak çalışmaların yetersizliği de konuşuldu. Şimdi dönelim başa, açıkçası doğru bilinen yanlışlar ile mücadelede bende medyanın tek başına suçlu olduğuna inanmayanlardanım, bu doğru bilinen yanlışları onlar oluşturmadığı gibi oluşturan kişilerin büyümesinde de tek taraf değiller, peki çözüme nasıl ulaşıcaz, birbirimizi suçlamayı bırakıp ortak mücadele ve ortak çalışmalar ile.