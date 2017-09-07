Taşeron işçi sorunu sonuçlanmıyor

ANKARA (AA) - Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (Güvenlik-İş) Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, "Yetkililer, yaklaşık iki yıldır taşeron işçilerle ilgili çalışmanın devam ettiği yönünde açıklamalar yapıyor. Ne gariptir ki bu çalışma bir türlü sonuçlanmıyor." dedi.

Özel güvenlik görevlilerinin sorun ve taleplerini dile getirmek için bir otelde düzenlediği basın toplantısında Çağırıcı, Türkiye'de yaklaşık 992 bin kişinin özel güvenlik kimlik kartına sahip olduğunu ve bu kişilerden 285 binin halihazırda özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyledi.

Söz konusu 285 bin güvenlik görevlisinden 180 bine yakınının kamuda taşeron statüsüyle çalıştırıldığını vurgulayan Çağırıcı, şunları kaydetti:

"Taşeron işçiler artık kandırılmaktan bıktı. Taşeron işçiler gerçek anlamda kadro istiyor. Arkadaşlarımız kandırıldıklarını düşünüyorlar. Yetkililer, yaklaşık iki yıldır taşeron işçilerle ilgili çalışmanın devam ettiği yönünde açıklamalar yapıyor. Ne gariptir ki bu çalışma bir türlü sonuçlanmıyor. Kimin ne yaptığı belli değil. Önceki Başbakan Ahmet Davutoğlu, herkesin gözünün içine bakarak taşeron işçilere kadro sözü verdi. Hükümetteki parti aynı parti, biz bu sözün tutulmasını istiyoruz."

- "Özel güvenlik görevlisi sayısı polis sayısını geçti"



Çağırıcı, Türkiye'de özel güvenlik görevlisi sayısının Emniyet Müdürlüğünün emniyet hizmetleri sınıfında istihdam edilen polis sayısından fazla olduğuna, özel güvenlik görevlilerinin 7 gün 24 saat esasına göre hayatın her alanında görev yaptığına dikkati çekti.

Toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak için canı pahasına görev yapan özel güvenlik görevlilerinin hak ettikleri saygı ve itibarı görmediğini dile getiren Çağırıcı, Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçı gibi olumsuz birçok toplumsal olayda özel güvenlik görevlilerinin "günah keçisi" ilan edildiğini öne sürerek, buna tepki gösterdi.

- "Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ağırlanmak istiyoruz"

Mevcut 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un özel güvenlik görevlilerinin haklarını tam olarak karşılamadığını ileri süren Çağırıcı, şöyle konuştu:

"Özel güvenlik görevlileri maalesef görev esnasında yaralandığında ya da sakat kaldığında 'gazi', hayatını kaybettiğinde ise 'şehit' sayılmıyor. Özel güvenlik görevlilerine de 'gazi' ve 'şehit' statüsü verilmeli. Bu konudaki talebimizi yazdığımız mektupla Sayın Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanlığına ilettik."

Çağırıcı, Emniyet ve jandarma teşkilatlarının özel gün ve haftalarının olduğunu, özel güvenlik görevlileri olarak da özel bir gün talep ettiklerini, bunun yanında özel güvenlikçiler olarak muhtarlar gibi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlanmak istediklerini dile getirdi.

- "Verilen eğitimin niteliğinin artırılması gerekiyor"

Toplumda "Hiçbir şey olamıyorsan git özel güvenlik görevlisi ol" algısının bulunduğunu ifade eden Çağırıcı, bu algıda kişilerin özel güvenlik sertifikasına çok kolay şekilde ulaşmasının etkili olduğunu söyledi.

Çağırıcı, 60 yaşındaki bir kişinin dahi başvurması halinde özel güvenlik sertifikasına sahip olduğuna dikkati çekerek, özel güvenlik görevlilerine verilen eğitimin niteliğinin artırılması ve sertifikaya kolay sahip olunmasının önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Çağırıcı, sektörde bin 500 civarında firmanın faaliyet gösterdiğini, bunlardan çok azının kurumsal nitelikte hizmet verdiğini söyledi.

- "Derbide görev almama kararı verdik"

Kurum, kuruluş ve stratejik öneme sahip olan yerlerin yanında özel güvenlik görevlilerinin, stadyum ve konser salonları gibi kitlesel etkinliklerin yapıldığı alanların da güvenliğini sağladığını vurgulayan Çağırıcı, yaşanan taşkınlıklar nedeniyle özel güvenlik görevlilerinin özellikle stadyumlardaki hadiselerde gündeme geldiğini anlattı.

Çağırıcı, bir derbi maçta yaklaşık bin ila bin 500 civarında özel güvenlikçinin görev yaptığına, bu kişilerin maç günleri 40 ile 50 lira yevmiyeyle çalıştırıldığına işaret etti.

Söz konusu düşük ücret ve olumsuz çalışma koşularına karşı seslerini duyurmak için özel güvenlik görevlileri olarak ilerleyen dönemdeki bir derbi maçta görev almama kararı aldıklarını duyuran Çağırıcı, yapacakları bu boykotla herkese özel güvenlik görevlilerinin önemini hissettirmek istediklerini kaydetti.

Stadyumlarda görev yapan güvenlik görevlilerine cop ya da kalkan gibi hiçbir koruyucu ve önleyici ekipman verilmediğine işaret eden Çağırıcı, "Sadece özel güvenlik görevlisi önlüğü giyen bu arkadaşlarımızdan çıkan olayları bastırmaları bekleniyor. Böyle bir şey mümkün değil. Arkadaşlarımız kendilerini savunmasız şekilde olayların içerisinde buluyor." ifadesini kullandı.