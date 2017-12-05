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Taşeron işçilerle ilgili düzenlemenin detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 900 bin taşeron işçiyi ilgilendiren düzenlemenin detaylarını açıkladı.

Taşeron işçilerle ilgili düzenlemenin detayları belli oldu

TBMM (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yaklaşık 900 bin çalışanı ilgilendiren ve kamuoyunda taşeron olarak bilinen alt işveren işçileriyle ilgili düzenlemeye de değinmek istediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerindeki 400 bin işçimiz, çalıştıkları yerlerdeki belediye iktisadi teşekküllerinde istihdam edilecekler. 23 bin mevsimlik işçilerin, halen en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri de 9 ay 29 güne kadar çıkartılabilecek. Kamuda 4C statüsünde çalışan kardeşlerimiz de 4B kadrosuna alınıyor. Böylece kamuoyunda uzun zamandır tartışılan bu meseleyi kökten çözmüş oluyoruz. Böylece inşallah bu sorun ortadan kalkıyor, artık bu aradaki komisyonlar, taşeronlar tamamen ortadan kalkıyor, hepsi böylece işçi kadrosuyla görev alıyorlar. Belediyelerde de belediye şirketlerinin, iktisadi teşekküllerinin inşallah personeli olarak göreve devam edecekler. Hayırlı olmasını diliyorum."

Erdoğan, taşeron sorunun ortadan kalkmasında gösterdekileri çabadan dolayı başta Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'na, Maliye Bakanı Naci Ağbal'a ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Muhabir: Seval Güler

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