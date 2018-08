Tatil için en çok “Ege” tercih ediliyor Yaz sezonunda heyecanla tatil planları yapılırken, Gitti Gidiyor Poltio üzerinden düzenlediği anketle tatilcilerin tercihlerini ve hazırlık sürecindeki alışkanlıklarını ortaya koydu. Toplamda 9 bin 357 oyun kullanıldığı anketin sonuçları,tatil için Ege’nin yurtdışından daha fazla tercih edildiğini gösterdi.

Ankete göre,her 10 kişiden 4’ütatilde en çok Ege’ye gitmek istediğini belirtirken, yurtdışı ikinci tercih oldu. Anketle, her iki kişiden birinin tatil için 1000 ile 2000 TL arasında bütçe ayırdığıda ortaya çıktı.



Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, yaz sezonundaki tatil tercihlerine ve hazırlık alışkanlıklarına, sosyal anket platformu Poltio üzerinden düzenlediği anketle ışık tuttu.13–23 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen ve toplamda9 bin 357 oy kullanılan anketin sonuçlarına göre, her 10 kişiden 4’ü tatilde en çok Ege’ye gitmek istediğini belirtti.Ankete katılanlarınyüzde 33’ü “Tatil için nereye gitmek istersiniz?” sorusuna “Yurtdışı” yanıtını verirken, yüzde 16’sı “Akdeniz” ve yüzde 9’u“Karadeniz” dedi.



Tatil için en çok 1000 TL ile 2000 TL arasında bütçe ayırıyoruz

“Tatil için ayıracağınız bütçe nedir?” sorusu karşısında ankete katılanların yüzde 51’i 1000 ile 2000 TL arasında bir bütçe ayırdığını belirtirken; bunu sırasıyla yüzde 24’le “2000-3000 TL”,yüzde 13’le “5000 TL ve üzeri” ve yüzde 12’yle“3000-4000 TL”şıkları izledi.



Valizler son dakikada hazırlanıyor

“Tatil valizini ne zaman hazırlarsınız?” sorusunun yöneltildiği ankette, tatilcilerin yüzde 70’iaçık ara farkla “Yola çıkmadan 1 gün önce” yanıtını verdi. Bu yanıtı yüzde 21’le “Yola çıkmadan 1 hafta önce”, yüzde 5’le “Yola çıkacağım gün” ve yüzde 4’le “Valizimi ben hazırlamıyorum” yanıtları takip etti.



Tatile çıkmadan önce en çok kıyafet alıyoruz

Her tatil öncesi mutlaka satın alınan ürünlerin de sorulduğu ankette “Yazlık kıyafet” yüzde 30 oy oranıyla birinci gelirken; onu yüzde 15’le “Mayo/Bikini”, yine yüzde 15’le “Güneş kremi”, yüzde 13’le “Sandalet/Terlik”, yüzde 9’la “Güneş gözlüğü”, yüzde 7’yle “Kitap”, yine yüzde 7’yle “Çanta” ve yüzde 4’le “Şapka” izledi.



“Tatilde olmazsa olmaz dediğiniz elektronik cihazlar hangileri?” sorusuna ise ankete katılanların yüzde 32’si “Kulaklık” yanıtını verirken, katılımcıların yüzde 27’si “Fotoğraf makinesi/Kamera”, yüzde 19’u “Powerbank”, yüzde 11’i “Saç düzleştirici ve şekillendirici”, yüzde 4’ü “Su geçirmez kamera”, yüzde 3’ü “Laptop”, yine yüzde 3’ü “Bluetooth hoparlör” ve yüzde 1’i “E-kitap okuyucu” dedi.



Geçen yıla göre en çok güneş gözlüğü ve sandalet satışı arttı

50’den fazla kategoride 15 milyon ürün çeşidi bulunan vegiyimden aksesuara, elektronikten kozmetiğe kadar tatil için gerekli tüm ihtiyaçları yüz binlerce ürün seçeneğiyle tüketiciye sunan GittiGidiyor, bu yaz da alışverişin tercih edilen adresi oldu. Platformun satış verilerine göre; yaz tatili valizlerinin olmazsa olmazı haline gelen güneş gözlüğü, mayo, sandalet ve güneş kremi gibi ürünlerin satışı yaz sezonuyla birlikte önemli ölçüde yükseldi. Bu yaz, 2017 yazına kıyasla satışı en çok artan ürünler ise yüzde 56’yla güneş gözlüğü ve yüzde 43’le sandalet oldu.