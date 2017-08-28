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Tatil öncesi dikkat!..

Ladies Güzellik Merkezi Cilt Bakım Uzmanı Burcu Güleryüz, güneşin etkisinin hala fazlasıyla hissedildiği bu günlerde bu işlemlerin kalıcı hasar yaratan sorunlara neden olabileceğini belirtiyor.

Tatil öncesi dikkat!..

Yaz güneşinin zararlı etkilerinin devam ettiği şu günlerde uzmanlar, tatil öncesi soyucu ve lazerli cilt bakımı uygulamalarından bilhassa kaçınılması gerektiği konusunda uyarıyor. Güneşin etkisi göz ardı edilerek yaptırılan bu işlemlerin, ciltte hızlı lekelenme, kırışıklık, akne gibi problemlere neden olabileceği vurgulanıyor.

Tatil öncesi cildi hazırlama adı altında yapılacak soyucu peeling ya da lazer gibi işlemlerden bilhassa kaçınılması gerektiği vurgulanıyor. Ladies Güzellik Merkezi Cilt Bakım Uzmanı Burcu Güleryüz, güneşin etkisinin hala fazlasıyla hissedildiği bu günlerde bu işlemlerin kalıcı hasar yaratan sorunlara neden olabileceğini belirtiyor. Hâlihazırda leke, kırışıklık, akne gibi problemleri olanların özellikle daha da dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Güleryüz, yazlık yerlere büyük kaçış öncesi, cildinizi güneşe hazırlayan nem bakımlarının tercih edilmesinin daha doğru olacağını kaydetti.

 

“Bilinçsiz İşlemler Kalıcı Sorunlara Neden Oluyor”

 

Tatil öncesi cilt bakımı yaptırılan yerlerde soyucu ya da lazer işlemlerin bilinçsizce yapılarak hasta sağlığının tehlikeye atıldığını belirten Güleryüz, “Tatil öncesinde cilt bakımının bilinçsizce, her yerde yaptırılmaması gerekiyor. Size soyucu peeling işlemleri ya da lazer işlemleri önerenlere itibar etmeyin. Bu uygulamaları yaptırıp güneşe çıktığınızda, tedavisi mümkün olmayan ya da çok zor olan lekelere, kırışıklıklara ve aknelere zemin hazırlamış olursunuz. Fazla güneş ışığı ve daimi olarak tene nüfus eden tuzlu su, ciltte kuruluğa, matlığa neden oluyor. Bu nedenle tatil öncesi cildimizi neme doyuran maske ve oksijen bakımı gibi cilt bakımlarının yapılması daha doğru olacaktır” açıklamasında bulundu.

 

Tatilde Su Tüketimine Ekstra Özen Göstermeliyiz!

 

Vücudumuzun güneşe maruz kaldığı dönemlerde cildimize daha çok dikkat etmemiz gerektiğinin altını çizen Burcu Güleryüz, “Cildinde akne problemi olanlar, eskiden bilinen yanlış inanışa göre, deniz ve güneş akneyi kurutur gibi düşünüyorlar. Sanıldığının aksine güneş akneyi kurutmadığı gibi aynı zamanda leke oluşumuna neden oluyor. Aynı durum ince mimik çizgilerinin derinleşmesinde de karşımıza çıkıyor. Bunun için tatil esnasında cildimizi korumak için elbette, güneşin zararlı UV ışınlarından korunmak için cildimize 30+ ve daha yüksek koruma faktörlü güneş kremlerinin sürülmesi ve duştan sonra mutlaka nemlendiricilerin ihmal edilmemesi gerekiyor. Ayrıca tatil boyunca su tüketimine de ekstra özen göstermelisiniz” dedi.

 

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TATİL ÖNCESİ YAPTIRACAĞINIZ İŞLEMLER GÜNEŞ LEKESİNE NEDEN OLABİLİR DİKKAT!
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