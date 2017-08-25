Tatillerde çobanlık yapan Nesimi'nin konservatuvar hayali

MUŞ (AA) - Muş'un Varto ilçesinde yaz tatillerinde çobanlık yapan Nesimi Atila, koyun otlatırken keman, tambur ve ney çalıyor, çoban arkadaşlarına mini konser veriyor.

Çaylar Yatılı Bölge Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Atila, derslerindeki başarısının yanı sıra müziğe olan ilgisi ve yeteneğiyle de dikkat çekiyor.

İlçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Seki köyü Karaç mezrasında çiftçilik ile uğraşan babası ve erkek kardeşi ile yaşayan Atila, yaz tatillerinde çobanlık yaparken keman, tambur ve ney çalıyor, kendisi ile aynı işi yapan arkadaşlarına müzik ziyafeti çekiyor.

Atila, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mezrada babasına hem ev işlerinde yardım ettiğini hem de merada hayvanları otlattığını anlattı.

"Mozart ve Beethoven'dan ilham alıyorum"

Küçüklüğünden beri müziğe büyük ilgi duyduğunu ve İstanbul'da yaşadıkları dönemde kısa süre piyano kursuna gittiğini dile getiren Atila, şöyle konuştu:

"Mozart ve Beethoven gibi ünlü müzik dehalarından ilham alıyorum. Aslında en iyi piyano çalıyorum ama piyanom yok. Benim en büyük hayalim konservatuvara gitmek. En çok sevdiğim ve ilham aldığım müzisyenlerden biri Mozart. Sevdiğim parçaları Turkish March ve senfonileri. Ayrıca Beethoven ve Robert Schumann'ı çok seviyorum fakat piyanom olmadığı için çalma imkanım olmuyor. Ev işleri ve çobanlıktan arta kalan zamanlarımda ise ders çalışıyorum."

"Klasik eserleri çok iyi çalar"

Baba İbrahim Atila ise oğlunun kendisine her konuda yardımcı olduğunu ve hayvanlara baktığını belirtti.

Nesimi'nin müzik sevdasının İstanbul'da yaşadıkları dönem başladığını, oğlunun buradayken Farsça kursuna da gittiğini vurgulayan Atila, şunları kaydetti:

"Kısa süre orada kalmak zorundaydık. Müziğe merakı olduğu için onu piyano kursuna yazdırdım ve sevgisi daha da büyüdü. En iyi çaldığı enstrüman piyano ama birçok enstrümanı çalıyor, kendi yazdığı notalar bile var. Klasik müziği çok sevdiği için klasik eserleri çok iyi çalar. Aynı zamanda Farsça da biliyor, yazıp okuyor. Gerçekten çok başarılı bir öğrenci. Oğlumla gurur duyuyorum."

"Okulda 'Küçük Mozart' diyorlar"

Çaylar Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Olcay Karataş da Nesimi'nin hem derslerinde hem de müzik alanında çok başarılı olduğunu, birçok müzik aleti çalabildiğini ifade etti.

Karataş, "Nesimi Atila okulda herkesin örnek aldığı bir öğrenci ve öğretmenlerimiz kendisine 'küçük Mozart' diye hitap ediyorlar." dedi.