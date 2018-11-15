TAV Çinli turistlere Wirecard ile odaklanıyor

İSTANBUL (AA) - TAV İşletme Hizmetleri Frankfurt, Kopenhag ve Zürih’te işlettiği özel yolcu salonlarında Çin’deki en yaygın ödeme yöntemi olan Alipay ile ödeme seçeneği sunmaya başladı.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları’nın iştiraki TAV İşletme Hizmetleri, Avrupa’da işlettiği üç “primeclass” yolcu salonunda Alipay uygulamasını başlattı. Wirecard iş birliğiyle hayata geçen uygulama, Çinli yolcuları hedefliyor. İlk olarak Frankfurt, Kopenhag ve Zürih’te yer alan “primeclass” yolcu salonlarında başlayan uygulama TAV tüm dünyada işlettiği salonlara yaygınlaştırılacak.

Açıklmada görüşlerine yer verilen TAV İşletme Hizmetleri Genel Müdürü Bora İşbulan şunları kaydetti:

“Çin, şu an küresel turizm pazarında ilk sırada yer alıyor. 2017’de Çinli turistler önceki yıla göre yüzde 7 artışla yurt dışına 131 milyon seyahat gerçekleştirdi ve yaklaşık 260 milyar dolar harcama gerçekleştirdi. Araştırmalar gösteriyor ki Çinli seyahatseverler için deneyim, fiyattan daha önemli. TAV İşletme Hizmetleri olarak, misafirlerimize ayrıcalıklı bir seyahat deneyimi sunmak üzere çalışıyoruz. Çin pazarına odaklanma yönündeki çalışmalarımız kapsamında Wirecard ile iş birliğine giderek Alipay uygulamasını üç yolcu salonumuzda başlattık ve çok olumlu geri dönüşler aldık. Yolcu beklentilerini ve ihtiyaçlarını yakından takip ederek kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak üzere çözümler yaratmaya devam edeceğiz.”

Wirecard Seyahat ve Ulaşım Satış Başkanı Jan Rübel, “TAV İşletme Hizmetleri’ne Alipay hizmetimizi sunarak binlerce seyahatsevere ulaşmak bizim için heyecan verici bir fırsat. Çinli turistler tüm dünyada şirketler için önemli bir hedef kitle oluşturuyor. Tüm dünyada ödeme sistemlerini dijitalleştirme yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Nielsen’in 2017’de gerçekleştirdiği araştırmaya göre Avrupa’ya seyahat eden Çinli bir turist ortalama 3 bin 250 avro harcıyor ve bu miktarın 4'te 1'i alışverişe ayrılıyor. Aynı araştırmaya göre, Çinli turistlerin yüzde 91’i kendi ülkelerinde ödeme sistemlerinin bulunması halinde yurt dışındaki harcamalarını artırabileceklerini belirtiyor. Alipay sayesinde Çinli turistler kur dönüşümü ya da kredi kartlarının geçerli olup olmaması gibi sorulardan kurtuluyor.

Bu arada uygulama, aşamalı olarak 22 ülkedeki 70 yolcu salonuna yaygınlaştırılacak.

