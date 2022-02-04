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TAV, net sıfır emisyon bildirgesini imzaladı

Fransa’nın Toulouse kentinde toplanan Avrupa Birliği Havacılık Zirvesi’nde açıklanan bildirgeyle havacılık sektöründe iklim değişikliğine yol açan emisyonların 2050’ye kadar sıfırlanması taahhüt edildi.

TAV, net sıfır emisyon bildirgesini imzaladı

Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) üyesi ülkelerin ve özel sektör kuruluşlarının imzasına açılan bildirgeye TAV’ın Türkiye, Makedonya, Gürcistan ve Kazakistan’da işlettiği toplam dokuz havalimanıyla katıldı.  

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yanı sıra Avrupa Havalimanları Konseyi’nin (ACI Europe) de aralarında olduğu sektörel kuruluşlar ve 34 ülkeden 80’e yakın havalimanı işletmecisi bildirgeye imza attı. İmzacılar arasında Türkiye’den sadece TAV yer aldı.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “TAV olarak sürdürülebilirliği tüm operasyonlarımızın odağına alıyoruz. Paydaşlarımız için en yüksek faydayı yaratırken faaliyetlerimizin çevresel etkilerini en aza indirmek üzere çalışıyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelenin gelecek nesillere borcumuz olduğuna inanıyoruz. Bu alanda küresel ölçekteki standartları benimseyerek sektörün öncü markaları arasında yer almak üzere çalışıyoruz” dedi. 

Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI Europe) Başkanı Olivier Jankovec, “Bu bildirgeye imza atan her bir havalimanı, endüstrimizin, ekonominin ve toplumun geleceği için somut bir fark yaratıyor; sürdürülebilir bir gelecek yönündeki adımlarını ve vizyonlarını göstermeye devam ediyor” dedi.

TAV’ın işlettiği Antalya, Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes havalimanları ACI tarafından oluşturulan Havalimanı Karbon Sertifikasyonu ACA Programı’nda karbon-nötr seviyesinde bulunuyor. Milas-Bodrum’un yanı sıra Hırvatistan Zagreb ve Tunus Enfidha havalimanları da programda yer alıyor. 

Toulouse Bildirgesi’yle ilgili detaylı bilgi ve bildirgeye imza atan havalimanlarının listesi için: https://www.aci-europe.org/toulouse-declaration

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Anahtar Kelimeler:
TAVNet Sıfır EmisyonAvrupa Sivil Havacılık Konferansı
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