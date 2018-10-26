TAV tercih edilen marka oldu

İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları 2018’in dokuz ayında net karını yüzde 25 artırarak 206 milyon avroya yükseltti.

TAV Havalimanları açıklamasına göre, TAV Havalimanları, yılın dokuz ayında 118 milyon yolcuya hizmet verdi. Şirket aynı dönemde 902 milyon avro ciro elde ederken net karı 206 milyon avro oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, TAV olarak yedi ülkede 15 havalimanının işletmesini üstlendiklerini belirtti. Havalimanı işletmeciliğinde tüm dünyada tercih edilen bir marka olarak, hizmet şirketlerinin de 20 ülkede toplam 63 havalimanında hizmet verdiğini bildiren Şener, hizmet şirketlerinin faaliyet gösterdiği 63 havalimanının 40'nın yurt dışında, 19 farklı ülkede bulunduğunu aktardı.

Şener, mayıs ayında, Türkiye’nin dış hat yolcu trafiği açısından ikinci büyük havalimanı olan Antalya Havalimanına yüzde 50 ortak olduklarını anımsattı. 2018’in dokuz ayında dış hat yolcu trafiği yüzde 27 büyüyen Antalya Havalimanının Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonu olarak şirketin geleceğe dönük büyüme planları içinde önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Şener, 2018 yılında işlettikleri havalimanlarının neredeyse tamamının tüm zamanların en yüksek dış hat yolcu rakamlarına ulaşarak kendi rekorlarını kırdığını vurguladı.

Şener, portföylerine bu yıl kattıkları Antalya hariç Türkiye’de işletmesini üstlendikleri hava limanlarının yılın dokuz ayında yüzde 10 yolcu artışı elde ederken, yurt dışında işlettikleri havalimanlarının yolcu büyümesinin yüzde 15 olarak gerçekleştiğini belirti.

Toplam yolcu trafiği açısından Tunus’ta yüzde 50, Gürcistan’da yüzde 21 ve Makedonya’da yüzde 18 artış olduğunu bildiren Şener, şunları kaydetti:

"İnorganik büyüme de dahil olmak üzere 2018’in ilk dokuz ayında hizmet verdiğimiz yolcu sayısında yüzde 36 büyüme kaydettik. İnorganik büyümeyi dahil etmediğimiz zaman sadece organik büyümemiz yüzde 11’e ulaştı. Yolcu sayısında elde ettiğimiz bu çok başarılı sonuçları yüksek karlılıkla taçlandırmayı da bildik. Ciromuz yüzde 6 artarak 902 milyon avroya ulaştı. FAVÖK yüzde 23 artarak 485 milyon avroya ulaştı. Kurdaki harekete karşın net karımız yüzde 25 artarak 206 milyon avroya ulaştı ve ‘önemli çift haneli büyüme’ hedefimizi ilk dokuz ay itibariyle tutturduk. 2018 yılsonu için, trafik ve kur varsayımlarımız çerçevesinde ve Antalya yolcusu dahil olarak, yüzde 30’dan fazla yolcu büyümesi, Atatürk Havalimanı’nda yüzde 8-10 arası dış hat yolcusu büyümesi, Atatürk Havalimanı şehir çıkışlı dış hat yolcuda yüzde 11-13 arası büyüme, FAVÖK’te yüzde 14-16 arası artış ve net karda önemli çift haneli büyüme beklentilerimizi koruyoruz.

Yer hizmetleri şirketlerimiz Havaş ve Türk Hava Yolları ile ortaklığımızı 15 yıl daha devam ettirme kararı aldığımız TGS, İstanbul Yeni Havalimanı'nın yaratacağı artan kapasite ile ülkemiz havacılık sektörünün yaşayacağı büyümeden son derece olumlu etkilenecek. TAV İşletme Hizmetleri, BTA ve TAV Technologies kendi hizmet alanlarında tüm dünyada tercih edilen birer markaya dönüşürken portföylerine yeni havalimanları ekleyerek büyümeye devam ediyor. Büyüme stratejimizin üçüncü sac ayağı olan hizmet şirketlerinin toplam kombine cirodaki payı yüzde 36’ya ulaştı. TAV Havalimanları’nı bugünlere getiren çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve iş ortaklarımıza emekleri ve güvenleri için teşekkür ediyorum."