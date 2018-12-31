Tavuk Dünyası’ndan özel lezzetler Kendine özgü ayrıcalıklı konseptiyle sektörde fark yaratan Tavuk Dünyası, ‘kemik ve deri içermeyen’ tavuk etini çok özel reçetelerle marine ederek hazırladığı zengin mönüsüyle, lezzet severlerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Akılalmaz lezzetlerin peşindeki yolculuğuna devam eden Tavuk Dünyası, özel baharatlarla 12-14 saatlik bir marinasyondan sonra pişirmeye hazır hale getirdiği enfes tavuk ürünleriyle farkını ortaya koyuyor.



Tavuk Dünyası’nın zengin mönüsünde yer alan lezzetlerini deneyenlerin yumuşaklığına hayran kaldığı bu benzersiz tatların ardında ise, Tavuk Dünyası şeflerinin geliştirdiği gizli reçetelerle yapılan uzun süreli marinasyon kadar, menülerin ana malzemesi olan kemiksiz ve derisiz tavuk etinin lezzeti de yatıyor.



Ödüllü ürünlerden hazırlanan doyurucu bir yemeği, şık bir dekorasyona sahip keyifli bir restoran atmosferinde yemek isteyenlerin tercihi olmayı başaran Tavuk Dünyası’nın bu enfes lezzetleri; aynı zamanda dünyaca ünlü bağımsız birçok kuruluş tarafından ‘kalite, lezzet ve en çok tercih edilen marka’ kategorilerinde de çeşitli ödüllere layık bulunuyor.



Tavuk Dünyası’nın en sevilen ürünleri ‘Kekiklim’ ve ‘Şefin Tavası’ Uluslararası Lezzet ve Kalite Enstitüsü’nün (iTQi) 2018 yılı organizasyonu değerlendirmelerinde geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi 3 Yıldızlı Üstün Lezzet Ödülü’ne layık görüldü.



3 yıldır arka arkaya 3 farklı jüri heyeti tarafından ‘3 Yıldızlı Üstün Lezzet Ödülü’ne layık bulunan Şefin Tavası ve Kekiklim’in elde ettiği bu kesintisiz başarı, Tavuk Dünyası’na aynı zamanda ‘Kristal Lezzet Ödülleri’ni de (Crystal Taste Award) kazandırdı.



Tavuk Dünyası ödüllü ürünlerini lezzet severlerle buluşturduğu restoranlarının sayısını da artırarak bu yıl 43 ilde 177’ye çıkardı.