TEB sendikasyon kredisini yeniledi

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), 17 bankanın katılımıyla 433,5 milyon avro ve 33,5 milyon dolar olmak üzere, 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlanması amacıyla sözleşme imzaladı.

TEB açıklamasına göre, TEB, bir önceki yıl alınan kredinin bu yıl ödenen kısmı karşılaştırıldığında yüzde 101 oranında yenilenme sağlayarak 17 bankanın katılımıyla yeni sendikasyon kredisini imzaladı.

433,5 milyon avro ve 33,5 milyon dolar olmak üzere, 367 gün vadeli sağlanan kredi, özellikle ihracatın finansmanında kullanılacak olmasının yanı sıra Türk ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. Kredinin toplam maliyeti Avro ve ABD doları için sırasıyla Euribor artı yüzde 2,65 ve Libor artı yüzde 2,75 olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Türk ekonomisi için oldukça başarılı bir anlaşmaya imza attıklarını belirtti. Uluslararası yatırımcıların TEB’in başarılı performansını ve Türk bankacılık sektörüne olan güvenini bir kez daha teyit ettiğini aktaran Leblebici, kredinin ihracatın finansmanı noktasında kullanılacağına dikkati çekti.

Leblebici, "TEB, Türkiye’de ihracatın finansmanında 5. büyük banka olma konumunu da pekiştirecektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki güçlü bankacılık sisteminin uluslararası piyasalar nezdinde de güven tazelemesiyle, finansal sistemin bir kez daha yaşanan sorunlar karşısında güçlü bir yapıya sahip olduğunu gösterdiğini vurgulayan Leblebici, “Türkiye her anlamda çok güçlü bir ülke. Finansal sistemimiz de farklı türdeki dalgalanmalar ve etkiler karşısında ne yapacağını çok iyi biliyor. Sağlam altyapımızın katkısı ve uluslararası piyasalardaki itibarımız sayesinde bu başarılı kredi anlaşmasını imzaladık” değerlendirmesinde bulundu.

TEB olarak 90 yılı aşkın süredir Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getiren Leblebici, "Geçmişimizden aldığımız köklü ve güçlü bankacılık deneyimimizle ülkemizi daha da ileriye taşıyacak ve ekonomimizin güçlenmesine katkı sağlayacak çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





