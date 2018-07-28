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TEB'ten %1,70’ten başlayan faiz oranıyla Bedelli Askerlik kredisi

TEB'ten %1,70’ten başlayan faiz oranıyla Bedelli Askerlik kredisi

Türk Ekonomi Bankası (TEB), bedelli askerlikten faydalanmak isteyenlere özel, avantajlı koşullarla ihtiyaç kredisi sunuyor. Bu kapsamda TEB, 15 bin TL kredi tutarı ve 48 aya varan vadelerde aylık yüzde 1,70’ten başlayan faiz oranlarına ek olarak, 3 ay erteleme imkanı  sağlıyor.

Vade seçeneklerinin 3 ay ile 48 ay arasında değiştiği kredi teklifinden yararlanmak isteyenler, tüm TEB şubelerinden, telefon bankacılığı üzerinden, internet şubesinden veya CEPTETEB mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
TebBedelliaskerlik
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