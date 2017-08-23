Tekirdağ'da 7. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı başladı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Alman Tarım Birliği (DLG) ve Önder Çiftçi Birliği (ÖÇB) tarafından düzenlenen 7. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı açıldı.

Süleymanpaşa ilçesi Karaevli Mahallesi'nde düzenlenen, 120 bin metrekare alanda yurt içinden ve dışından 105 firmanın katılımının sağlandığı fuarın açılışı törenle yapıldı.

Açılış töreninde konuşan DLG Fuarcılık Genel Müdürü Onur Kiraz, fuarı bu yıl 7'nci kez düzenlediklerini söyledi.

Fuarın çiftçi için önemli olduğunu ve verimli geçeceğine inandığını belirten Kiraz, şunları kaydetti :

"Zirai ilaç, tohum, gübre gibi bütün ürünler burada ekilmiş olarak sergileniyor. Ürünlerle ilgili bütün uygulamalar burada yapılmış ve çiftçiye sunulmuş. Çiftçilerimiz, 'verimi bir kilogram nasıl arttırabilirim?' sorusunun cevabını bu fuarda bulabilecekler. Bu fuar ile verim artırmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Çünkü 105 firmanın değerli çalışanları burada bütün teknik bilgilerini çiftçilerimizle paylaşacak. Buradaki firmaların amacı üreticinin veriminin artmasını sağlamak."

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise kentin bir tarım şehri olduğunu, kent tarımına katkı sağlayacak bu ve benzeri fuarların her zaman destekçisi olduklarını ve olmaya devam edeceklerini aktardı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılışı yapılan fuarda, katılımcılar stantları gezdi.

Fuar 26 Ağustos tarihine kadar devam edecek.