TEMA Vakfı’ndan Kaz Dağları çağrısı

TEMA Vakfı doğanın siyaset üstü ve birleştirici olduğuna ilişkin bir açıklama yaparak Kaz Dağları’ndaki siyanür liçi ile maden üretiminin bir siyasi partiyi, görüşü değil; siyasi görüşten bağımsız yaş, dil ve din fark etmeksizin herkesi ilgilendirdiğine dikkat çekti.



Kaz Dağları bölgesinde gerçekleştirilmek istenen siyanür liçi ile altın üretiminin vereceği zararlara karşı bölgeyi korumanın herhangi bir siyasi görüşün, sivil toplum kuruluşunun ya da özel kuruluşun tekelinde olmaması gerektiğine dikkat çeken TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “Hepimizin bildiği gibi yaşamımızı doğal varlıklara borçluyuz. Bizlere düşen ise kendi yaşamımızın ve gelecek nesillerin yaşamının devamı için doğanın korunmasıdır. Gelecek nesillerin bize emaneti olan toprak, hava, su, yeşil örtü ve tüm canlıları koruma, bir doğa ve ülke meselesi olarak görülmeli ve mutlaka siyaset üstü tutulmalıdır. Bu nedenle tüm siyasi parti başkanlarımızdan grup milletvekillerini ve yerel yöneticilerini; tüm sivil toplum kuruluşları başkanlarımızdan ise tüm destekçilerini bu konuda hassasiyet gösterilmesi için yönlendirmelerini rica ediyoruz. Aksi durumda ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçlar tüm tarafların tarih önündeki sorumluluğu olacak ve bu sonuçlardan tüm ülke etkilenecektir" dedi.