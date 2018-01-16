Termal sağlık turizmcileri Sivas'ta buluşacak

SİVAS (AA) - Sivas'ta, 50 ülkeden termal sağlık turizmcilerinin katılımıyla 3. Termal Sağlık Turizmi Kongresi yapılacak.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi (THTC) Kurucu Başkanı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) başkan adayı Emin Çakmak ve beraberindeki heyet, Sivas Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette, 3. Termal Sağlık Turizmi Kongresi'nin 19-23 Eylül'de Sivas'ta yapılması kararlaştırıldı. Kongre tarihine kadar Vali Gül'ün başkanlığında oluşturulacak danışma kurulu, detayları belirleyecek. Böylece 50 ülkeden 250 sağlık turizmi acentesi ve yurt içinden 250 sağlık turizmcisi olmak üzere 500 delege Sivas'ta buluşarak, 4 gün boyunca Sivas'ın sağlık turizmini konuşup, iş birlikleri kuracak.

Kongrenin Ekonomi Bakanlığı ve Kalkınma Ajansı destekli olacağını belirten Çakmak, "Bu etkinlikle Sivas'ın termal sağlık turizmindeki değerlerinin ve insan sağlığındaki öneminin tüm dünyaya duyurulması sağlanacak. Sivas'ın sağlık turizmindeki yeri anlaşılacak. Dünyada benzeri olmayan doktor balıkları başta olmak üzere, birçok hastalığın tedavisinde asırlar boyu kullanılan çeşitli mineralleri barındıran sularının özelliklerini, Sivas’ta kurulan modern termal tesisleri ve tedavi merkezlerini tanıtma imkanı bulacağız." ifadelerini kullandı.

Vali Gül ise projeden heyecanlandığını aktararak, kongrenin Sivas'ta yapılmasının bölge için faydalı olacağını kaydetti.

Bu projenin yanında olacaklarını vurgulayan Gül, "Bu kongre Sivas'ın termal sağlık turizminin tanıtımı için önemli bir fırsattır. Valilik ve tüm yerel yönetimler olarak yanınızda olacağız.'' açıklamasında bulundu.

Ziyarete, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Sivas Termal Otel Genel Müdürü Murat Yıldırım, Kangal Balıklı Kaplıca işletmecisi Fuat Ünsal ve diğer ilgililerde katıldı.