TFI TAB Gıda Yatırımları’nda üst düzey atama Türkiye Hızlı Servis Restoranları sektörünün lideri olan TFI TAB Gıda Yatırımları’nda CFO görevine Burcu Batı getirildi. Finans alanında 20 yıla yakın tecrübeye sahip olan Batı, son olarak SAP Türkiye’de CFO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alıyordu.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 00:07