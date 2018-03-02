TGC-KAS 20. Yerel Medya Ödülleri’ni kazananlar açıklandı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ile Konrad Adenauer Stiftung (KAS)’ın 20 yıldır birlikte düzenlediği Yerel Medya Ödülleri’ni kazananlar belli oldu.

​​​​Zonguldak'daki Pusula Gazetesi'nden Aydın Arslan Yılmaz haber ödülünü aldı. Antalya Hürriyet Akdeniz ekind​en Ceren Deniz ‘in haberi övgüye değer görüldü. Trabzon Son Nokta Gazetesi’nden İpek Cansel Şahin'e fotoğraf dalında ödül, Trabzon Karadeniz’den Günebakış Gazetesi’nden Ömer Salkı’ya ise sayfa düzeni dalında ödül verildi. Antalya Körfez Gazetesi’nden Abdullah Yüksel'in sayfa tasarımı ise övgüye değer bulundu.



​SEÇİCİ KURUL 1 MART 2018 TARİHİNDE TOPLANDI ​



Ödüller, 1 Mart 2018 Perşembe günü saat 11.00’de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde toplanan Seçici Kurul tarafından belirlendi.

Seçici Kurulda; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, Konrad Adenauer Stiftung Proje Yöneticisi Bekir Öncel, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ordu Temsilcisi Zeki Mesut Özel, DHA İstihbarat Şefi Hasan Erşan, Hürriyet Gazetesi Fotoğraf Editörü Sebati Karakurt, TGC Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı, TGC Balotaj Kurulu Başkanı Nuray Özger ve TGC Denetim Kurulu Üyesi Arif Esen yer aldı. Hasan Erşan ve Arif Esen toplantıya katılamadıklarından oylarını yazılı olarak gönderdi. Seçici Kurul Başkanlığı’na Turgay Olcayto, Yazmanlığa Bekir Öncel oybirliği ile seçildi. Kurul, yaptığı değerlendirme ile Haber, Fotoğraf ve Sayfa Düzeni dallarındaki ödülleri şu şekilde belirledi:



YEREL MEDYA ÖDÜLLERİNİ KAZANANLAR VE ESERLERİ



HABER ÖDÜLÜ PUSULA GAZETESİ’NDEN AYDIN ARSLAN YILMAZ’IN

Aydın Arslan Yılmaz Zonguldak Pusula Gazetesi’nde 29 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan “Bu Dünyada Cehennemi Yaşayan Belde: Çatalağzı” başlıklı haberi ile yerelde yaşanan insan eliyle yaratılan çevre felaketini detayları ile çarpıcı bir biçimde yansıttığı gerekçesiyle ödüle değer görüldü.

CEREN DENİZ HABER DALINDA ÖVGÜ’YE DEĞER BULUNDU

Ceren Deniz Antalya Hürriyet Akdeniz ekinde 31 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan “Evsiz Yaşamların Umudu Oldu” başlıklı haberi ile toplumsal bir sorunu etkin bir biçimde kamuoyuna taşıması nedeniyle övgüye değer bulundu.

İPEK CANSEL ŞAHİN FOTOĞRAF ÖDÜLÜ’NÜ KAZANDI

İpek Cansel Şahin Trabzon Son Nokta Gazetesi’nde 13 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanan “ Tarihe Merdiven Dayadılar ” başlıklı fotoğrafı ile tarihi eserlerin korunması konusunda kamuoyunda duyarlılık yaptığı gerekçesiyle ödüle değer görüldü.

SAYFA DÜZENİ DALI ÖDÜLÜ ÖMER SALKI’NIN

Ömer Salkı’nın Trabzon Karadeniz’den Günebakış Gazetesi’nde 16 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan Spor Sayfası içeriğin görsel olarak haberi yansıtması gerekçesiyle ödüle değer görüldü.

ABDULLAH YÜKSEL SAYFA DÜZENİ DALINDA ÖVGÜ’YE DEĞER BULUNDU

Abdullah Yüksel Antalya Körfez Gazetesi’nin 15 Kasım 2017 tarihli Birinci Sayfası ile yaşanan felaketi fotoğraf, grafik tasarımı ile etkili bir şekilde sunduğu gerekçesiyle övgüye değer bulundu.