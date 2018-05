TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 59.sunu düzenlediği Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Töreni 8 Mayıs 2018 Salı akşamı Taksim The Marmara Oteli’nde yapıldı. Törende 24 gazeteci ödül aldı.

İSTANBUL - Türkiye’nin en yaygın meslek örgütü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1959 yılından bu yana sürdürdüğü Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Taksim The Marmara Oteli’nde 8 Mayıs 2018 Salı akşamı düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene 450 gazeteci, sivil toplum kurumu temsilcileri ve akademisyenler katıldı.



Ödül töreni Mustafa Kemal Atatürk silah ve çalışma arkadaşlarıyla, haber peşinde koşarken ölen ve öldürülen tüm gazeteciler için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan TGC Başkanı Turgay Olcayto şunları söyledi:



“Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğine tanıklık ediyoruz. Bütün bu güçlükler, zorluklar içinde en çok örselenen kurumlardan biri basın mesleği oldu. Aslında yakın tarihe baktığımızda günümüze dek gazetecilerin hem kamuoyunu aydınlatma görevi açısından hem de çalışma koşullarının getirdiği sıkıntılardan bir türlü kurtulamadığını görürüz. Siyaset, sermaye, medya sarmalında çalışan gazeteciler sendikal haklarına sahip olamamışlardır, örgütlenme haklarından yoksun bırakılmışlardır. Darbeler, darbe girişimleri, sıkıyönetimler, koalisyonlar ve Olağan Üstü Haller’le sürüp giden siyasi hayatımızda evrensel gazetecilik ilkelerine uygun nesnel habercilik yapmak pek de mümkün olmamıştır.



149 Gazeteci cezaevinde



Özellikle 2007’den bu yana gazetecilik iktidarın gözünde suç olarak kabul edilmiş, eleştirel gazetecilik yapan, halkın bilgilenme kanallarını açık tutmaya çalışan gazetecilerin pek çoğu cezaevlerini boylamıştır. Elde ettiğimiz verilere göre günümüzde halen 149 meslektaşımız tutuklu ya da hükümlü olarak cezaevinde bulunmaktadır. Sayıları on bine ulaşan gazeteci ise işsiz olarak kendisine çalışabileceği yeni mecralar aramaktadır. Bu durum demokrasi adına yüz kızartıcıdır, bu durum çağdaş ülkelerin basın anlayışıyla, düşünceyi ifade özgürlüğü anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Dileğimiz Türkiye’nin bir an önce bu ayıptan kurtulmasıdır. Umuyoruz ki yakın gelecekte yapılacak seçimlerden sonra toplumda iç barışı sağlayacak bir siyasi konsensüs oluşur ve ülke üzerine iliştirilmiş bu ayıplardan kurtulur.



Tüm meslektaşlarımızı kutluyorum



59. Başarı Ödülleri’ne katılan arkadaşlarımızın tümünü yürekten kutluyorum. Çünkü bütün olumsuz şartlara karşın haberciliklerinden, düşündüklerini yazmaktan yılmadılar ve biraz sonra görüp dinleyeceğiniz gibi kamuoyunu habersiz bırakmadılar; zorluklar onları yıldırmadı. İktidar baskıları, patronaj baskıları ve ülkede sürüp giden OHAL’e rağmen yazdılar, yazdıklarını gazetelerinde paylaşmayı becerdiler. Dolayısıyla gazeteciliğin her koşulda yapılabileceğini herkese kanıtladılar.



Cezaevinde tutulan gazetecilerin bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz



Bu arada bir üzüntümü de belirtmeden geçemeyeceğim. Medyada görev yapan ve kendilerini gazeteci diye tanımlayan bazı insanların muhalif diye belledikleri iktidarı eleştiren, iktidarın kimi yanlışlarını ortaya koymaya çalışan gazetecileri tehdit ettiği gözlenmektedir. Bu tehditler o kadar çirkin bir noktaya ulaşmıştır ki bazı meslektaşlarımız patronlarına ihbar edilmiş, bazı meslektaşlarımız iktidara ispiyonlanmış, bazı meslektaşlarımız da haklarında uydurulan yalan haberlerle uğraşmak zorunda kalmışlardır. Bu tür ihbar furyasına, tehdit furyasına katılanları bu toplum affetmeyecektir.



Gazetecilik onurlu bir meslektir. Gazetecilik asla suç değildir. Gazeteci halkın sesidir. Halen türlü vesilelerle cezaevinde tutulan gazetecilerin bir an önce serbest bırakılmalarını istiyoruz.”



Tören DAP YAPI İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş, NETLOG Lojistik Hizmetleri A.Ş, HAFELE Mobilya ve İnşaat Donanımları San ve. Tic. A.Ş. CNR Holding A.Ş, ORKA Tekstil San. ve Turizm Tic. A.Ş. sponsorluğunda düzenlendi.



Bazı kategorilerde ödül alan isimler ise şöyle:



BASIN HABER:



a) Siyasal: Nurettin Kurt Hürriyet Gazetesi’nde 22 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan “Tank Değil Ben Çarptım” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Nurettin Kurt’a ödülünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto verdi.



b) Ekonomi: Burak Coşan Hürriyet Gazetesi’nde 20 Mart 2017 tarihinde yayınlanan “Ekmeğimizle Oynuyorlar” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Burak Coşan ödülünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Vahap Munyar’dan aldı.



c) Toplum: Zehra Özdilek Cumhuriyet Gazetesi’nde 3 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan “OHAL İstismarı” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Zehra Özdilek’in ödülünü Cumhuriyet Gazetesi Vakfı Başkanı ve TGC Önceki Başkanı Orhan Erinç verdi.



TELEVİZYON-RADYO



TV Haber



İrfan Sapmaz 15 Aralık 2017 tarihinde Doğan Haber Ajansı’nın yayınladığı “Filistinli Göstericinin Vurulma Anları” başlıklı TV haberi ile ödüle değer bulundu. İrfan Sapmaz’a ödülünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi Göksel Göksu verdi.



TV Haber Program



Cüneyt Özdemir 9 Aralık 2017 tarihinde CNN Türk TV’de yayınlanan “5N1K: Reza Zarrab Özel” konulu haber programı ile ödüle değer bulundu. Cüneyt Özdemir’e ödülünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş verdi.



İNTERNET



İnternet Haber



Emre Kızılkaya 6 Ekim 2017 tarihinde www.hurriyet.com.tr internet sitesinde yayınlanan “Google Aramalarında Türkiye’nin Gizli Portresi” başlıklı haberi ile ödüle değer bulundu. Emre Kızılkaya’ya ödülünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Denetim Kurulu Üyeleri Ercüment Erkul ve Arif Esen verdi.



İnternet Röportaj



Mahmut Hamsici 10 Ekim 2017 tarihinde www.bbc.com/turkce sitesinde yayınlanan “IŞİD’den Kaçan Iraklı Türkmen Kadın” başlıklı röportajı ile ödüle değer bulundu. Mahmut Hamsici’ye ödülünü Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Fügen Toksü verdi.